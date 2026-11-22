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Marciano Vink, FC Twente - Willem II maçında (2-1) yaşanan sıra dışı olayı giderek artan bir şaşkınlıkla izledi. Nathan Tjoe-A-On, ilk yarının son anlarında iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı. Vink'i özellikle bunun yaşanma biçimi kızdırdı.

Willem II, Eredivisie'de neredeyse çıkış yolu kalmamış bir durumda. Tilburg ekibi, oynadığı 13 maçta üç puan topladı ve kümede kalmayı sağlayan 15. sırayla arasındaki fark şimdiden dokuz puana çıktı.

Teknik direktör Jurgen Streppel'in takımı pazar günü Twente karşısında puan alacak gibi görünüyordu. Ancak ilk yarının son anlarında Tjoe-A-On'un kırmızı kart görmesi bunu çok daha zor hâle getirdi. Savunma oyuncusu önce itiraz niteliğindeki bir el hareketi nedeniyle sarı kart gördü, ardından devre arasına kısa süre kala Daan Rots'u bir kontra atağı önlemek için yere indirdi ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

"Cidden söylüyorum, kulüp olsam ona ek men cezası verirdim", diyen Vink, Dit Was Het Weekend programında, ESPN ekranlarında sert konuştu: "Bunu gerçekten kastediyorum. Skor 0-0'ken ve bir el hareketi yüzünden zaten sarı kart görmüşken bunu yapıyorsan…"

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Tjoe-A-On'un tavrı da Vink'i kızdırdı: "Bir de sonrasında sahadan çıkışına bakın… Bunu gerçekten hiç anlamıyorum. O zaman neyin söz konusu olduğunu hiç kavramamışsın demektir. Bir oyuncu olarak işin özünü hissetmiyor."

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Willem II, ikinci yarıda Grolsch Veste'de sürpriz biçimde öne geçse de 2-1'lik yenilgiden kurtulamadı. Maçın ardından Tjoe-A-On hatasını kabul etti. Sol bek, ilk sarı kartı hakkında Brabants Dagblad'a "Akıllıca değildi, savunulacak bir yanı yok" dedi.

"Biraz duygu ve hayal kırıklığıyla yaptım. O ana kadar hakemin birkaç kez daha lehimize düdük çalabileceğini düşünüyordum, sebebi buydu. Hakeme böyle bir el hareketi yapmak gereksiz ve akıllıca değil. Bana göre büyük bir hareket değildi, üstelik doğrudan yüzüne karşı da yapmadım. Ama bunu hiçbir şekilde yapmamalıyım, nokta."

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İkinci sarı kartı hakkında ise "Her şey çok hızlı gelişti. O anda zaten sarı kart görmüş olduğumu düşünmedim" dedi. "Saha oldukça boş olduğu için o kontra atağı gerçekten kesmek istedim. Bu da akıllıca değildi. Hakemin bunu cezasız bırakacağını umdum ama olmadı. Bunu kabul etmek zorundasın."

"Devre arasında, içeri girdiklerinde birkaç takım arkadaşımla ayrı ayrı konuştum. Onlara ne mi söyledim? Elbette 'özür dilerim' dedim. Bunu tüm takıma da söyleyeceğim; henüz bunun için uygun bir an olmadı. Zaten işimiz kolay değildi, benim yüzümden daha da zorlaştı. Buna çok üzülüyorum", diyerek sözlerini tamamladı Tjoe-A-On.