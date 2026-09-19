Marciano Vink, Abdellah Ouazane’a hayran kaldı. Ajax’ın 17 yaşındaki hücum oyuncusu cumartesi günü Excelsior karşısında son 15 dakikada oyuna girdi, ancak iyi performansına rağmen takımının puan kaybı yaşamasını engelleyemedi: 2-2.

Ajax, Excelsior karşısında pozisyon üstüne pozisyon buldu, birkaç kez direğe takıldı, ancak 2-2’lik beraberliğin ötesine geçemedi. ESPN ekranlarındaki VriendenLoterij Eretribune programında maç geriye dönük olarak değerlendirildi.

Danny Koevermans, “Maçın 6-2 ya da 5-1 bitmesi hiç de garip olmazdı” dedi. “Ajax kendine inanılmaz derecede yazık ediyor. Excelsior ise buradan gerçekten bonus bir puan aldı.”

Vink, Excelsior’un ‘her şeyini ortaya koymak istediğini’ gördü. “Ajax’ın kötü oynadığını ya da bunun beklentiler doğrultusunda bir sonuç olduğunu gerçekten söyleyemem.”

“Çünkü bana göre Ajax, maçın çok büyük bölümünde oyunu gerçekten domine etti ve pozisyonlar üretti. Bu, işlerin yolunda gitmediği türden bir maçtı.”

“Yüzde binlik birkaç fırsat yakalıyorlar. Brandt, Ouazane... Bunlar gerçekten çok büyük fırsatlar. Ama sonra skor 2-2 oluyor ve mecburen risk alıyorsun, bu yüzden de belki en doğru kararı veremiyorsun” diyen Vink, son olarak bir oyuncuyu ayrıca öne çıkarmak istedi.

“Ouazane oyuna harika girdi. O çocuğun tekniği çok güzel. Bu çocuk futbolu o kadar iyi oynayabiliyor ki...”