Marciano Vink, Ajax - FC Utrecht maçının ardından bir kişiye acımasızca yüklendi: "Başka bir yerde görev"

Marciano Vink, ESPN'deki "Dit Was Het Weekend" programında Ajax'ın duran toplardaki performansından hiç memnun olmadığını belirtti. Vink, Amsterdam ekibinin duran toplar antrenörünün aslında başka bir yerde görev alması gerektiğini düşünüyor.

"Ajax'ta hem hücumda hem de savunmada duran topları yöneten kişi başka bir yerde görev almalı. Bunu içtenlikle söylüyorum," diye söze başlayan Vink, Youri Baas'ın daha önceki bir açıklamasını aktarıyor. Defans oyuncusu, Şubat ayında NEC ile oynanan maçın ardından, duran topların kendileri için "bir konu olmadığını" söylemişti.

"Baas'ın bir röportajda bunun öncelikli olmadığını söylemesi ve sonra da en kötüsü olmanız mümkün olamaz," diye devam ediyor Vink. "Gollerin %22'si standart durumlardan geliyor. Ajax gibi bir kulüp için bu kabul edilemez, sahada yedi minyatür oyuncuyla oynasanız bile," diyor Vink.

Bu Pazar da Amsterdam ekibi için işler yine ters gitti. FC Utrecht'in hem ilk hem de ikinci golü bir köşe vuruşundan geldi. Böylece Ajax, maçın son dakikalarında çok arzu edilen üçüncü sıra mücadelesinde hasar aldı.

"Bu savunma tarzını kimin icat ettiğini hiç anlamıyorum," diyor Vink, golleri analiz ettikten sonra. Analizinde, Ajax'ın uzun boylu oyuncularının standart pozisyonlarda savunmada neredeyse hiçbir şey yapmadığını belirtiyor.

Kenneth Perez de bu konuya ışık tutuyor ve tartışmayı daha geniş bir alana taşıyor. "Yıllar boyunca Ajax bu tür konularda hiçbir zaman şampiyon olmamıştır, çünkü Ajax her zaman daha iyi takımdı. Belki bir veya iki korner verirdiniz ve 3-0 önde olurdunuz," diye sonlandırıyor Danimarkalı oyuncu.

"Ama şimdi bu önemli, çünkü asla ya da nadiren lider konumda olup büyük bir farkla önde olursun. Eğer o kadar iyi değilsen, bunlar kritik anlardır," dedi Perez.