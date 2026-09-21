Marchegiani, Milan hakkında hükmünü verdi: "Bu, dörtlü savunmaya uygun bir takım; en iyi oyuncuları yavaş yavaş seçmesi normal"

Sky'ın efsane yorumcularından Luca Marcheggiani, Ruben Amorim'in Milan'ının teknik direktör Di Francesco'nun Lecce'si karşısında aldığı galibiyeti şöyle değerlendirdi: "En iyi oyuncuları yavaş yavaş seçmesi normal. Birçok şey, onları uygun koşullara sokma zorunluluğundan etkileniyordu: çok sayıda oyuncu Dünya Kupası'ndan dönüyordu. Benim ilgimi çeken sistem meselesi. Bugün boyunca bunun daha çok 4-3-3 ya da 4-2-3-1'e uygun bir takım olduğunu söylüyorduk. Sağ bekleri yok. Gila'nın adapte edilmesi onun için tam olarak en iyi durum değil. Rakibin alan bıraktığı ve daha az kaliteyle geçişe çıktığı bu tür maçlarda, bunun iyi bir çözüm olduğu görüldü. Oyuncuları daha rahat koşullara koyuyorsun. Sağda birkaç bindirme de oldu… Sağ kanatta sol ayağına çeken bir oyuncun varsa… Bugün Gila bindirme yaptı. Bugün Moreira'yı ileri uçta kanatta oynattı, bu da ona tüm çizgiyi kullandırmaktan daha iyi".

Gonçalo Ramos ve gol atamaması hakkında: “Başkalarının gol atmasını kıskanmıyor, bunu sevinçte verdiği tepkiden görebiliyorsunuz. Moreira ile de öyle, ona sarıldı. Bu açıdan bakıldığında, az gol atıyor olması nedeniyle sıkıntı yaşadığı söylenemez.”