Marcelo'dan transfer açıklaması: Real Madrid'den ayrılmak istemiyorum

Mor-beyazlıların Brezilyalı yıldızı, transfer söylentilerine rağmen kulübünde kalmak istediğini açıkladı.

Adı ile anılan 'in Brezilyalı sol beki Marcelo, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Santiago Bernabeu'dan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını belirten Marcelo, Real Madrid'in de kalmasını istediğini düşündüğünü söyledi.

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Cuma günü Fabio Cannavaro ile yaptıkları Instagram canlı yayınında, "Ayrılmak istemiyorum, Real'in de benim gitmeme izin vereceğini düşünmüyorum" diyen Marcelo, "Burada gerçekten mutluyum. Ailemle birlikte buraya geldiğimiz günden beri her şey inanılmazdı. Juventus'un gerçekten beni transfer etmek isteyip istemediğini bile gerçekten bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

"Birkaç yıl önce Juventus'a imza attığım ve olmadan yaşayamayacağım gibi söylentiler duymuştum," diyen 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, "İnsanlar bir sürü şey uyduruyor. Oysa benim için her şey yolunda. Buna rağmen bazı Juve taraftarlarının benim takımlarına transfer olduğum haberlerinden çok mutlu olduklarını görmüştüm" şeklinde konuştu.

Şimdiye kadar Real Madrid için toplam 505 maça çıkan Marcelo, İspanya'da geçirdiği süre boyunca dört kez ve dört kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.