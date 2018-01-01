Marcelo: Real Madrid, dünyanın en iyi oyuncusu Ronaldo'yu özlüyor

Real Madrid'in sol bek oyuncusu Marcelo, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun ayrılışının beklenen bir durum olduğunu ve onu özlediklerini söyledi.

Real Madrid'de oynayan Marcelo, Cristiano Ronaldo'nun yokluğunu hissettiklerini ancak gidişinin beklenen bir durum olduğunu söyledi.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'te 9 sezon geçirdikten sonra bu yaz başında İtalyan devi Juventus'a transfer olmuştu.

Marcelo, "dünyanın en iyi oyuncusu" olarak tanımladığı Ronaldo'yu özlediklerini ancak o olmadan da Real Madrid'in her zaman baskın bir takım olacağını belirtti.

Marcelo, Club del Deportista'ya verdiği demeçte, "En iyi oyuncu takımınızda olmayınca onun yokluğunu hissetmeniz çok normal. Ama her pozisyon için en iyi oyuncuya sahip olmadığımızı söyleyemem. Her takım Ronaldo'ya sahip olmak ister. Oyuncular gelir ve giderler ama Real Madrid, Real Madrid olmaya devam eder." diye konuştu.