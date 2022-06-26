Brezilyalı oyuncunun oğlu, Portekizli yıldızın izinden gidiyor.

Marcelo, 2009 doğumlu oğlu Enzo'nun Real Madrid altyapısındaki golünün ardından keyifli anlar yaşadı.

Uzun yıllar Real Madrid forması terleten deneyimli sol bek, Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giydiği dönemlerde İspanyol devinin en ateşli yıllarını yaşadı.

Portekizli yıldız ile yakın arkadaş olan Marcelo'nun hücum pozisyonunda oynayan 12 yaşındaki oğlu da Cristiano Ronaldo'nun izini takip ediyor.

Marcelo'nun oğlu ne yaptı?

Marcelo'nun oğlu Enzo, Real Madrid altyapısında çıktığı karşılaşmada bir kafa golüyle takımı adına skor kaydetti.

Bulduğu golün ardından köşe gönderine doğru ilerleyen 12 yaşındaki oyuncu, Cristiano Ronaldo'nun "SIUUU" sevincini taklit etti.

Marcelo'nun 2009 doğumlu oğlu Enzo'dan Cristiano Ronaldo sevinci 🥰 pic.twitter.com/4puHSKgyNL — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) June 25, 2022

Enzo'nun golüyle oldukça keyiflenen Marcelo da eski günlerine dönerek mutlu anlar yaşadı.

Marcelo oğlunun gol sevinciyle duygusal anlar yaşamış olmalı 🥺 https://t.co/ogWxQZaFpB pic.twitter.com/0MChmAo1kS — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) June 26, 2022

Marcelo gelecek sezon ne yapacak?

2007'den bu yana Real Madrid forması terleten Brezilyalı, kulübüyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılıyor.

Ancak deneyimli sol bekin gelecek sezon hangi takımda oynayacağı henüz belirsiz.

Adı Fenerbahçe ile anılan oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye iddiaları hakkındaki soruyu "Geleceğim ile ilgili kararı verdiğimde Instagram'da açıklarım" şeklinde yanıtlamıştı.

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