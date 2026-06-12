Marcelo, Meksika'daki Dünya Kupası açılış törenine katıldıktan sonra tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldı

Eski Real Madrid oyuncusu Brezilyalı yıldız Marcelo, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçını izledikten sonra tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldı. Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan maçın bitiminde göstericilerle yerel yetkililer arasında çıkan şiddetli çatışmaların ortasında kaldı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, polisin eski oyuncunun çatışmaların yakınında olduğunu fark ettikten sonra hızlı bir şekilde müdahale ettiğini ve herhangi bir yaralanma veya hasar görmeden onu güvenli bir şekilde olay yerinden uzaklaştırmayı başardığını bildirdi.

Marcelo, olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Bu olayın, turnuva boyunca diğer maçlara katılımını etkileyip etkilemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Brezilyalı oyuncu, turnuvayı takip etmek için özel olarak Meksika'ya seyahat etmişti. Instagram'daki resmi hesabından, etkinliğin atmosferinin tadını çıkardığını gösteren bir fotoğraf paylaşmış, ancak gecenin sonu karmaşık ve tehlikeli bir duruma dönüşmüştü.

Açılış maçı, Meksika'nın Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etmesiyle sona erdi. Maçta, Dünya Kupası açılış maçları tarihinde ilk kez 3 kırmızı kart görüldü, bu da Meksika, ABD ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı turnuvanın başlangıcına olağanüstü bir hava kattı.