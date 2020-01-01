Marcelo: La Liga için sabırsızlanıyorum

Real Madrid'in yıldız sol beki, La Liga'nın geri dönüşünden dolayı mutlu olduğunu açıkladı.

Mart ayında ertelenen İspanya , 11 Haziran'da oynanacak - karşılaşmasıyla perdelerini yeniden açıyor.

Sezonun 18-19 Temmuz'da bitirilmesi planlanıyor.

Verilen bu karardan ötürü mutlu olan isimlerden biri de 'in yıldızlarından Marcelo...

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Real Madrid TV'ye konuşan Brezilyalı sol bek "Daha önce hiç bu kadar sahada antrenman yapmadan zaman geçirmemiştik. Futbola olan tutkumuz her geçen gün büyüdü. Ligin yeniden başlamasını beklerken sabırsızlanmamak elde değil. Alıştığımız durumdan farklı bir şekilde maçlara başlayacağız ama artık bu rutine alışmamız lazım. Hepimiz sağlıklıyız ve ritmimizi yeniden buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligin bitimine 11 hafta kala Real Madrid, lider 'nın 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Bu sezon 19 resmi maça çıkan Marcelo, bu maçlarda 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.