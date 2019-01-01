ÖZEL | Marcelo Guedes: Mbappe'yi savunmak, Messi'yi savunmaktan daha zor

Lyon forması giyen 31 yaşındaki stoper Marcelo Guedes, Mbappe'yi savunmanın Messi'yi savunmaktan daha zor olduğunu söyledi.

2016/2017 sezonunda Beşiktaş forması giyen ve sezon sonunda 7 milyon euro karşılığında Olimpik Lyon'a transfer olan Marcelo Guedes, Goal'e özel açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile 0-0 berabere kaldıkları maçı göz önüne alan Marcelo, Lionel Messi'ye karşı Mbappe'den daha rahat ettiğini söyledi.

Bu sezon birçok üst düzey oyuncuya karşı oynadığını söyleyen tecrübeli savunmacı, "Messi'nin maçta çok iyi oynadığını söyleyemem. Ancak Mbappe'ye karşı çok zorlanmıştım. Hem hızlı hem de bire birde çok tehlikeli" dedi.

Mbappe'nin Messi ve Ronaldo ile karşılaştırılabilmesi için bazı noktalarını geliştirmesi gerektiğini söyleyen Marcelo, "Yakın gelecekte onun dünyanın en iyisi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.