Marcelo Gallardo'dan Barcelona iddialarına yanıt: "Doğru zaman değil"

River Plate teknik direktörü Marcelo Gallardo, Barcelona’nın kendisi için herhangi bir girişimde bulunmadığını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son 2 sezonunda önce ’ya, ardından ’a trajik bir şekilde elenen ’da, kazanılan lig şampiyonluklarına rağmen sahaya yansıtılan futbolun da izleyenler tarafından beğenilmemesi, Katalan ekibin teknik direktörü Ernesto Valverde ile ilgili ayrılık haberlerini de beraberinde getiriyor.

Barcelona için ismi geçen teknik direktörlerinden biri ise River Plate’i çalıştıran Marcelo Gallardo.

Globo Esporte’ye konuşan ve iddialara yanıt veren Gallardo “River Plate için çok önemli zamanlar içindeyiz. Böyle zamanlarda bu konuşmaları yapmak doğru değil. Çıkan spekülasyonların farkındayım. Ancak Barcelona’dan kimse benimle irtibata geçmedi” ifadelerini kullandı.

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Gallardo’nun şu anki işine odaklandığını belirtmesinin ardından River Plate’in sportif direktörü Enzo Francescoli de TYC Sports’a açıklamalarda bulundu.

Her türlü karara hazırlıklı olmaları gerektiğini belirten Francescoli “Önümüzdeki birkaç ay içerisinde neler olacağını düşünmek istemiyorum. Çünkü sonuç ne olursa olsun benim kararım olmayacak” şeklinde konuştu.

12 haftası geride kalan Süper Lig’de zirvenin 1 puan gerisinde üçüncü sırada bulunan ve Arjantin Kupası’nda yarı finale yükselen River Plate, 23 Kasım Cumartesi gecesi Flamengo ile Libertadores Kupası şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.