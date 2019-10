Marcelo, dev final öncesi yaşadıklarını anlattı: "Eğer burada ölmem gerekiyorsa, öleceğim!"

Marcelo, Liverpool ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi final maçı öncesinde hissettiklerini çarpıcı bir dille anlattı.

'in başarılı sol bek oyuncusu Marcelo, 2018'de ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi final maçı öncesinde yaşadıklarını anlattı.

İspanyol devinin 3-1 kazanarak kupayı kaldırdığı maçta Marcelo 90 dakika sahada kalmıştı.

Yıldız futbolcu, The Players' Tribune aracılığıyla paylaştığı anısında, "Liverpool ile oynayacağımız final maçı öncesi hissettiğim baskıyı daha önce hiç hissetmemiştim. İnsanlar belki bunu tuhaf bulabilir. Çünkü zaten iki sezon üst üste bu kupayı kazanmıştık. Futbolseverlerin büyük bölümü Liverpool'un kazanmasını istiyordu. Durum şu ki, tarih yazmak için önünüzde bir şans varsa bunun ağırlığını hissediyorsunuz. Ama bazı sebeplerden ötürü ben bunu gerçekten yoğun şekilde hissediyordum." dedi.

"Daha önce hiç bu kadar gergin hissetmemiştim. Doktoru çağırmayı düşündüğümü hatırlıyorum, ama oynamama izin vermeyebileceğini düşünerek endişelendim ve çağırmadım." diyen Marcelo, şöyle devam etti: "Oynamak ve kendime bazı şeyleri ispat etmek zorundaydım. Göğsümde büyük bir baskı vardı. Bu sadece gerginlik değildi. Çünkü gerginlik hissi futbolda her zaman vardır. Daha farklıydı, boğuluyor gibi hissediyordum."

Maçtan önceki gece yemek yiyemediğini ve uyuyamadığını belirten Marcelo, "Futbolda ufak gerginlikler normaldir. Kim olduğunuzun bir önemi yok, eğer bir final maçından önce korku veya baskı hissetmiyorsanız insan olamazsın. Sadece heyecan ve korkudan altınıza yapmamayı düşünürsünüz! Dolabımın önünde oturuyordum ve nefes almakta güçlük çekiyordum. 'Dünyada kaç çocuk top oynuyor? Kaçı Şampiyonlar Ligi finalini hayal ediyor? Milyonlar... Sakin ol ve ayakkabılarını bağla.' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Sahaya çıktığımda her şeyin normale döneceğini biliyordum. Benim için futbol sahasında kötü bir şey olamaz. Kaos içinde, çılgın kalabalıklar içinde yetişiyorsunuz ama topu ayağınıza aldığınızda düşünmeyi kesersiniz. O an hiçbir şey duyamazsınız. En sonunda sahaya adım attığımda halen nefesim sıkışıyordu ve şöyle düşündüm: 'Eğer bugün burada ölmem gerekiyorsa, s****r et! Öleceğim.' " diye konuştu.