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Marcelo BielsaFIFA
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Marcelo Bielsa, Uruguay'ın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından kendini tamamen kaptırdı

Uruguay - İspanya
Uruguay
İspanya
Dünya Kupası

Marcelo Bielsa, Cumartesi sabahı teknik direktörlük kariyerinin pek de sempatik sayılmayacak bir röportaj verdi. Yetmiş yaşındaki Arjantinli teknik direktör, Uruguay’ın Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan elenmesinin ardından kendini tamamen kaybetti.

Uruguay, Cumartesi günü İspanya’ya 0-1 yenildi ve bu sonuçla Güney Amerika ülkesi turnuvadan kesin olarak elendi.

Bielsa, maç sonrası “El Loco” lakabının hakkını tam anlamıyla verdi. Saha röportajına kadar geçen sürenin çok uzun olduğunu düşününce, medya çalışanlarına “Acele edin!” diye bağırdı.

Sonunda Bielsa hatasını kabul etti. La Roja karşısında Fernando Muslera ve Federico Valverde gibi tanınmış isimleri erken oyundan alarak büyük yankı uyandırmıştı.

Maçtan sonra Bielsa net bir açıklama yaptı. “Bu kararı ben almadım, bu Muslera’nın kendi kararıydı.”

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Valverde’nin oyundan alınması ise Bielsa’nın toparlanma planının bir parçasıydı. “Takımın daha fazla hücum tehdidi oluşturmasını istedim. Amaç, daha fazla gol fırsatı yaratmaktı.”

Bielsa, görevinden şimdiden veda ediyor gibi görünüyor. “Bu Uruguaylı oyuncu grubundaki yeteneklerden en iyi şekilde yararlanmayı başaramadım.”

“Bireysel nitelikleri, oyuncuların kalitesini gerçekten yansıtan sıkı bir takım haline getirmekte başarısız oldum,” dedi hayal kırıklığına uğramış milli takım teknik direktörü.

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