Marcelo Bielsa, Uruguay ile geçirdiği son derece gergin ve acı dolu Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrıldı

Marcelo Bielsa, Uruguay milli takım teknik direktörlüğünden ayrıldığını açıkladı. Bu haber hiç de sürpriz olmadı: Bielsa, takım içindeki çatışmaları önleyemedi ve Uruguay, dramatik geçen Dünya Kupası’nın ardından grup aşamasında elendi.

Uruguay, İspanya, Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları ile aynı gruba düşmüştü. Turnuva öncesinde İspanya’nın ardından ikinci sırada yer alması en büyük favori olarak gösterilen Uruguay, iki kez dünya şampiyonu olmasına rağmen en kötü dört üçüncü takımdan biri olarak turnuvadan elenmek zorunda kaldı.

Suudi Arabistan (1-1) ve Yeşil Burun Adaları (2-2) ile berabere kalan Uruguay’ın İspanya’yı yenmesi gerekiyordu; ancak takım ilk iki grup maçına kıyasla daha iyi bir performans sergilese de, Fernando Muslera’nın yaptığı hatalı kurtarış Uruguay’a maçı kaybettirdi (1-0).

Muslera, hatasından hemen sonra kendi isteğiyle soyunma odasında kaldı. İkinci yarının başlamasından on dakika sonra yıldız oyuncu Federico Valverde’nin oyundan alınması dikkat çekti. Çok sinirli olan Bielsa, kaptanın daha fazla hücum gücü yaratmak amacıyla kenara alındığını açıkladı.

Valverde, oyundan alınmasının ardından öfkeliydi ve Uruguay, yeni hücum hamlesine rağmen İspanya karşısında ihtiyaç duyduğu golü atmayı başaramadı. Bielsa, Dünya Kupası'ndan elenmesinin hemen ardından bir basın toplantısı düzenledi ve bu toplantıda ayrılacağını kesin olarak açıkladı.

“Bu hayal kırıklığının sorumlusu benim,” dedi. “Elbette bu performansı tanımlamama gerek yok. Milli takımdaki dönemimin nasıl hatırlanacağını sorarsanız, bu, geride hiçbir iz bırakmadığım bir dönem olarak hatırlanacak.”

“Uruguay futboluna hiçbir iz bırakmıyorum, çünkü üç yıl boyunca çalıştığım bir ülkeye yapabileceğim her türlü katkı, sonuç alınamadığı sürece kök salamaz,” dedi Bielsa.

Perde arkasında ise oyuncularla ilişkisi hızla kötüleşti. Örneğin Bielsa, dört deneyimli oyuncunun (Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur ve Valverde) bir toplantı yapma talebini reddetti.

Bu dört oyuncu, oyuncu grubu adına, kendi gözlerinde çok yüksek olan antrenman yoğunluğu ve bunun sonucunda ortaya çıkan fiziksel şikayetler hakkında görüşlerini belirtmek istiyordu. Ayrıca oyuncu grubu, İspanya karşısında Bielsa’nın öngördüğünden daha defansif bir oyun sergilemek istiyordu.

Bielsa bu talebi kesin bir dille reddetti ve ardından tüm oyuncuları bir toplantıya çağırdı. Toplantıda Bielsa, oyuncuların işleri kendi yöntemiyle yapmaları gerektiğini vurguladı; bu da gerginliği daha da artırdı.

Oyuncular, zaten Luis Suárez ile açıkça yaşadığı tartışma nedeniyle pek de sevilen bir isim olmayan Bielsa’yı artık pek dinlemek istemiyordu. Bielsa, çok konuşulan bu toplantılar hakkında, “Toplantılar bölünmüştü ve hiçbir zaman 10 dakikadan uzun sürmedi” diyor.

"Gençlerin zihniyetine uyum sağlamak için uzmanlara danıştım ve onlar, oyuncuların dikkatini aşırı yüklememek için toplantıların daha kısa olması ve farklı günlerde yapılması gerektiğini söylediler."

Bielsa, yöntemlerinin sahada iz bırakmadığını düşünüyor. “Uruguay milli takımının eski bir oyuncusu (Diego Lugano, ed.), sahada takımın ve teknik direktörün bölünmüş olduğunun çok açık bir şekilde görüldüğünü söyledi.”

"Ben ise tam tersini söylüyorum. Suudi Arabistan’dan yüzde 20, Yeşil Burun Adaları’ndan yüzde 30 ve İspanya’dan yüzde 25 daha fazla koşacak kadar yeterince birleşmiştik," dedi Bielsa.