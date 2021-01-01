Marcelo Bielsa, Leeds United'da kalıp kalmayacağı hakkında konuştu

Leeds'in Arjantinli menajeri gelecek sezon takımın başında olacak mı? Tecrübeli teknik direktör, spekülasyonlar hakkında net bir açıklama yaptı.

Leeds United'daki sözleşmesini iki yıl daha uzatmak üzere olduğu söylenen Marcelo Bielsa, bu iddiaları yalanladı.

Arjantin basınından La Nacion, Bielsa'nın 2023'e kadar Elland Road'da kalmasını sağlayacak yeni bir anlaşmaya varmanın eşiğinde olduğunu bildirmişti.

Ancak 65 yaşındaki teknik direktör, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında bu haberlerin gerçek olmadığını, kulüple arasında nihai bir karar verilir verilmez geleceği hakkında bilgi vereceğini açıkladı.

Bielsa ne söyledi?

Bielsa, Leeds'in pazartesi gecesi Liverpool ile yapacağı Premier Lig karşılaşmasından önce gazetecilere verdiği demeçte, "Bu bilgi gerçek değil," dedi.

"Bu konuda sadece kulüp ya da ben bir şey söyleyebilirim, çünkü geleceğim hakkında bir bilgiye sahip olan sadece bizleriz.

"Her durumda, verilecek herhangi bir bilgi olsaydı, o zaman bunu açıklardım."

Bielsa'nın Leeds'teki mevcut sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Bielsa, Elland Road'daki mevcut anlaşmasının son iki ayına doğru ilerliyor ve daha önce kulüpteki geleceğini görüşmek için Leeds yönetimiyle bir araya geleceklerini söylemişti.

Arjantinli taktisyen geçen yıl da benzer bir durumdaydı, ancak 2020-21 sezonunun başlamasından bir hafta önce bir yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı.

Bielsa, Leeds'te neler başardı?

Bielsa, 2018 yazında Leeds'in başına geçmiş ve takımı ilk sezonunda Championship play-off'larına taşımıştı. Ancak yarı finalde Derby County'ye boyun eğmişlerdi.

Leeds, geçen sezon ise Championship'i kazanarak Premier Lig'e doğrudan yükselmiş ve bir önceki sezonki hayâl kırıklığını bitirmişti. Bielsa, kulübün 16 yıllık Premier Lig hasretini sonlandırdığı için büyük bir saygınlık kazanmıştı.

Yorkshire'daki zamanının temelini oluşturan eğlenceli oyun tarzı, Premier Lig'de de beklentileri fazlasıyla karşıladı ve Leeds şu anda sezonun bitmesine yedi maç kala ligi ilk 10'da bitirmek için mücadele ediyor.