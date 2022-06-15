Leeds United'dan ayrıldıktan sonra hiçbir teklifi kabul etmeyen 66 yaşındaki teknik direktör büyük bir olasılıkla Avrupa'da kalacak.

Premier Lig'e çıkardığı Leeds United'dan başarısız sonuçlar nedeniyle ayrılan dünyaca ünlü Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa, daha önce de görev yaptığı La Liga ekibi Athletic Bilbao'nun başına geçmeye hazırlanıyor.

Bask ekibinin yeni başkanı olmak isteyen Inaki Arechabaleta'nın bu hedefini gerçeğe dönüştürmesi halinde takımı Bielsa'ya emanet etmeyi arzuluyor.

Radio Popular ve İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden AS'ta yer alan habere göre iki taraf şimdiden anlaşmaya vardı ve 24 Haziran'da gerçekleşecek seçim öncesinde geri sayım başladı. Arechabaleta'nın seçimi kazanmak için Arjantinli çalıştırıcının adını seçim öncesinde duyurması beklenirken, bu gelişme Athletic Bilbao taraftarlarını da heyecanlandırdı.

Finalleri Simeone'ye kaybetti

Bask ekibini 2011'den 2013'e dek çalıştıran Bielsa, takımıyla Copa del Rey ve UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamıştı. Bielsa'yı her iki finalde de mağlup eden takım ise Arjantin Milli Takımı'ndan eski öğrencisi Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid olmuştu. Son yıllardaki en başarılı dönemini Bielsa ile yaşayan Bilbao, son yıllarda ise bir türlü beklenen başarıyı sağlayamamıştı.

Bilbao'dan ayrıldıktan sonra Marsilya, Lille ve Leeds United'da görev yapan 66 yaşındaki Bielsa Avrupa'da daha önce Espanyol'u da çalıştırmıştı. Şili ve Arjantin Milli Takımı'nı da çalıştıran Bielsa, daha önce ülkesinin Newells Old Boys ve Velez Sarsfield takımlarının yanı sıra Meksika futbolunda da yer almmış ve Atlas ile Club America'nın teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

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