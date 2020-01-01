Marcello Lippi, teknik direktörlük kariyerini noktaladı

Son olarak Çin Milli Takımı’nı çalıştıran Marcello Lippi, teknik direktörlük defterini kapattığını açıkladı.

2006 FIFA Dünya Kupası’nda İtalya’yı şampiyonluğa ulaştıran Marcello Lippi, teknik direktörlüğe veda etti.

Radio Sportiva’ya açıklamalarda bulunan 72 yaşındaki futbol adamı, “Teknik direktörlükle işim kesin olarak bitti. Bu kadar yeter. Belki farklı rollerde görev alırım. Ancak ilkbahara kadar bir şey yapmayacağım” ifadelerini kullandı.

Kariyerinin en parlak yıllarını ’ta geçiren Lippi, bu kulüpte beş şampiyonluğunun yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri de yaşamıştı.

Daha fazla takım

2012 yılında Çin’in Guangzhou Evergrande takımının başına geçen İtalyan efsane daha sonra üç yıl da bu ülkenin milli takımını çalıştırmıştı.