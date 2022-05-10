İtalya Milli Takımı'nı 2006 Dünya Kupası'nda zafere taşıyan dünyaca ünlü teknik direktör Marcello Lippi, Almanya'da düzenlenen organizasyona ilişkin oldukça ilginç bir anısını paylaştı.

Katıldığı bir panelde takım ruhunun ve birlikteliğinin önemine vurgu yapan Lippi, oyuncularına şortsuz antrenman yaptırdığını ve eğlendiklerini söyledi.

Ne söylendi?

"Almanya ile oynayacağımız yarı final maçından önce antrenman sahasının çevresinde çeşitli ışık parlamaları gördüm.

"Antrenmanımızı Dortmund civarında bir yerde yapıyorduk. Bazı gazetecilerin ağaçların arkasına saklanıp bizi izlediğinden şüpheleniyordum ve taktiklerimizi içeren bir haber yazıp bizi zor durumda bırakabilirlerdi. Oyuncularıma bu durumu açıkladım ve şortlarını indirmelerini istedim.

"Bunu yaptılar ve hepimiz çok güldük. Hiçbir fotoğrafın yayınlanmaması orada gazetecilerin olmadığını gösteriyor ama en azından eğlendik. Kazanan ve şampiyon bir kadro için vazgeçilmez unsur uyumdur. Grup içinde bir uyum yoksa tek başına kalite yeterli olmaz.

"En iyi teknik direktör en çok şey bilen ve en yetkin olan değil, en iyi takım ruhunu yaratabilendir"

Para vurgusu

1982'den bu yana kazanamadığı Dünya Kupası hasretini 2006'ad sonlandıran İtalya, son 16 turunda Avustralya'yı kupanın dışına iterken, çeyrek finalde Ukrayna'yı, yarı finalde Almanya'yı, finalde ise Fransa'yı yenmişti. Öte yandan bir dönem Çin'de çalışmasını da değerlendiren Lippi bu ülkeye maddi kazanç için gittiğini itiraf etti:

"Kazanabileceğim her şeyi kazanmıştım ama ekonomik açıdan baktığımda her şeyi kazanan bir teknik direktör için yeterince para kazanmadığımı hissettim.

"Pek çok teklif aldım ama sonunda Guangzhou Evergrande ve Çin Milli Takımı'ndan gelen teklifleri kabul ettim. Guangzhou ile görüştüğümde Guus Hiddink ile anlaşmak üzerelerdi. Onlara Hiddink'e ne kadar vereceklerini sorduğumda yıllık 10 milyon euro vereceklerini öğrendim.

"Bu parayı bana verebileceklerini söyledim ve daha önce hiçbir Çin takımının kazanamadığı Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandırdım"

Kariyeri boyunca İtalya Milli Takımı ile kazandığı Dünya Kupası şampiyonluğunun yanı sıra Juventus'ta beş Serie A şampiyonluğu yaşayan Lippi, İtalyan ekibiyle bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanırken, Devler Ligi'nde kaybettiği üç de final oynamıştı.

Lippi Juventus'un yanı sıra Inter, Napoli ve Atalanta'yı da çalıştırmıştı.

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