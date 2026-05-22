"Marcel Boekhoorn, onun bir adım atmasını engellemek için her şeyi yapmaya hazır."

Dick Schreuder, bu sezon NEC'yi Vriendenloterij Eredivisie'de etkileyici bir üçüncü sıraya taşıdı. Schreuder bu başarısıyla gözde bir isim haline geldi, ancak NEC teknik direktörü kadroda tutmak için elinden geleni yapmaya kararlı.

Schreuder, NEC'in oyununu kendi tarzına göre şekillendirdi ve takımının çekici, hücum futbolu oynamasını sağladı. Böylece şampiyon PSV iki kez mağlup edildi (3-2 ve 2-3), De Kuip'te Feyenoord'u yendi (2-4), Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna yükseldi ve KNVB Kupası finaline ulaştı.

Eredivisie sezonunun Go Ahead Eagles'a karşı oynanan son maçından (2-1) sonra Schreuder, önümüzdeki sezon da Gelderland'da görevde kalacağını itiraf etti. "Çünkü burada hâlâ devam eden bir sözleşmem var."

"Finansör Marcel Boekhoorn, onun ayrılmasını engellemek için elinden geleni yapmak istiyor," diye yazıyor De Gelderlander. Bölgesel gazeteye göre, Schreuder için kesinlikle fırsatlar var.

"Hepsi yurt dışından olan birçok kulüp, menajerine ilgilerini iletti," diye yazıyor De Gelderlander. Gazeteye göre Schreuder, öncelikle NEC yönetiminin antrenman tesisleri ve kadro yapısı gibi konulara nasıl baktığını öğrenmek istiyor. Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanıldığı için NEC'in cüzdanını açacağını bekliyor.

Ayrıca birçok oyuncu da dikkatleri üzerine çekti. Kış aylarında Kodai Sano'ya ilgi vardı. NEC, Nottingham Forest'ın daha önce yaptığı 20 milyonluk teklifi reddetmiş olsa da, şimdi transfer için işbirliği yapacağını taahhüt etti. Sami Ouaissa ve Basar Önal da ilgi görüyor. Feyenoord, Ouaissa için sıraya girmiş gibi görünüyor.

Dirk Proper, Koki Ogawa, Thomas Ouwejan, Jetro Willems ve Virgil Misidjan başka bir kulüp aramaya başlayacak. Sözleşmelerinin uzatılması pek olası görünmüyor; Bram Nuytinck ve Eli Dasa ise şimdiden yeni bir sözleşme imzalamayı umuyor. NEC, kiralık oyuncular Danilo ve Ahmetcan Kaplan'dan kesin olarak ayrılıyor; bu oyuncuların satın alma opsiyonları kullanılmayacak.