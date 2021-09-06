"Marcao olayından sonra Kerem Aktürkoğlu’nun babası rahatsızlandı"

Kerem’in menajeri, yaşanan tatsız olayın yansımalarını aktardı.

Süper Lig’in henüz ilk haftasında, 16 Ağustos gecesi sahalarda ender rastlanan bir olay meydana geldi.

Giresunspor – Galatasaray maçının 63. dakikasında sarı-kırmızılıların stoperi Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na fiziksel bir saldırı gerçekleştirdi.

Bu şaşırtıcı olayın yankıları henüz sona ermiş değil. Kerem’in menajerliğini yapan Dr. Erkan Söğüt, bu olayın olumsuz yansımalarını açıkladı.

Ne söylendi?

Fanatik gazetesine bir röportaj veren Dr. Söğüt, konuyla ilgili açıklama yaparken Kerem’in babasının bu olaydan dolayı rahatsızlandığını vurguladı.

“Marcao saldırısı sadece Kerem'i, ailesini ve Galatasaray camiasını değil; tüm Türkiye’yi üzdü. Ayrıca bütün dünya medyasında günlerce yayınlandı.

“Ailede inanılmaz bir hüzün ve stres yaratmakla kalmadı; Marcao travması Kerem’in babasında önemli bir sağlık sorununa yol açtı.

Kendi oğlunuzu ekrandaki milyonların önünde daha önce görülmemiş bir saldırıya uğramasını görmek kolay değil. Yürekler dayanmaz buna!

“Ayrıca bizi belki daha da çok üzen şey, insanların medya ve sosyal medya üzerinden çıkıp Kerem’in Marcao’yu provoke ettiği ve Kerem’in şımarık olduğunu söylemeleri oldu.

“Kerem benim bugüne dek çalıştığım en terbiyeli, saygılı ve aynı zamanda hırslı oyunculardan bir tanesi.

“O süreçte bile hiçbir şey olmamış gibi sahaya çıkıp her maçta yüzde 100 mücadele vererek takımına faydalı oldu.

“Kerem bana her zaman, ‘Önce Galatasaray ağabey’ der.”

“Bir kulübün duruşunun sportif başarıdan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Değerlerin de daima çıkarlardan önce geldiğine inanıyorum.”

Ne olmuştu?

Marcao, Giresunspor deplasmanında Kerem’e saldırdıktan sonra direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Daha sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Brezilyalı stopere sekiz maç ceza verdi.

Galatasaray Kulübü ise Marcao’yu 150 bin euro para cezasına çarptırdı.