Brezilyalı savunmacının adı bir süredir Avrupa'nın çeşitli kulüpleriyle anılıyor.

Marcao'nun menajeri, Rus temsilcisi Zenit'ten herhangi bir yönetici ile transfer görüşmesi yapmadıklarını söyledi.

Geçen sezon Galatasaray ligde beklentilerin altında kalsa da, Marcao bireysel performansıyla takımın sivrilen isimleri arasına girmişti.

Özellikle Avrupa sahnesinde oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Brezilyalı, Avrupa Ligi'nde sezonun 11'ine girmeyi başarmıştı.

Ne söyledi?

Galatasaray'ın Marcao için Sevilla'dan gelen 10 milyon euro'luk teklifi reddettiği, ardından devreye giren Zenit'in 15 milyon euro önerdiği iddia edilmişti.

Marcao'nun menajeri, Sport 24 Rusya'ya yaptığı açıklamayla spekülasyonları yalanladı.

"Zenit'in teklif yaptığı doğru değil. Kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi."

2019'da Portekiz'in Chaves takımından 4 milyon euro'ya transfer edilen Marcao, Galatasaray adına 140 maça çıktı.

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Marcao giderse Denayer alınacak

Galatasaray, Marcao'nun satılması halinde doğacak boşluğu eski oyuncusu Jason Denayer ile doldurmayı planlıyor.

Geçen hafta İstanbul'a gelen Belçikalı savunmacı sportif direktör Cenk Ergün'le bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

2015/16 ve 2017/18 sezonlarında kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Denayer sarı kırmızılı formayla 50 maça çıktı.

2018'de 10 milyon euro'ya Manchester City'den Lyon'a transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, Fransa'daki dört yılın ardından kulüpten ayrıldı.