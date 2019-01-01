Marcao: Burak Yılmaz'da daha fazla zorlandım

Galatasaray'ın 22 yaşındaki stoperi Marcao, Galatasaray'a transfer sürecini anlatırken sezon değerlendirmesi yaptı.

'ın 2018-19 sezonunda çifte kupaya ulaşmasında en büyük pay sahibi olan oyunculardan Marcao, Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'a konuştu.

Devre arasında 'in Chaves ekibinden 4 milyon euro'ya transfer edilen Brezilyalı oyuncu, Galatasaray'da kazandığı çifte kupanın verdiği mutluluğu şu şekilde ifade etti: "Mayıs 2019'u, hem kariyerimdeki ilk şampiyonluk olmasından hem de iki kupa kazanmaktan dolayı hayatımdaki en değerli dönem olarak hatırlayacağım."

Sarı-kırmızılı ekibin kendisini transfer etmek istediğini duyduğunda inanamadığını belirten Marcao, "Chaves'ten Galatasaray gibi büyük bir kulübe gitmek çok önemli ve çok büyük bir adımdı. Menajerim söylediğinde inanamadım, 1 ay sonra inanmaya başladım. Hem İstanbul şehri hem de ev bulma anlamında ilk bize Mariano ve ailesi yardımcı oldu." şeklinde konuştu.

Galatasaray taraftarının kendisine her daim destek olduğunu dile getiren 22 yaşındaki oyuncu, 'de kendisini en çok zorlayan forvetin Burak Yılmaz olduğunu söyledi. "Bir stoper olarak sizi daha çok zorlayan forvet tipi, hareketli bir forvet oluyor. Vedat Muriç gibi durağan forvetleri daha kolay tutabiliyorsunuz. Burak Yılmaz'da daha fazla zorlandım. Hareketli, devamlı sağa sola, defansın arkasına koşular yapıyor ve defansın dengesini bozuyor."

Başka bir takıma gitmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise Marcao, gelen tekliflerle ilgilenmediğini, tek odak noktasının Galatasaray olduğunu ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istediğini belirtti.