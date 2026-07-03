Marca ve Romano, Ter Stegen’in Ajax’a kiralanması anlaşmasındaki maaşı konusunda birbirleriyle tamamen çelişen görüşler ortaya koyuyor

Ajax, önümüzdeki hafta Marc-André ter Stegen’i yeni birinci kalecisi olarak tanıtmayı planlıyor. Amsterdam ekibi, Alman kaleciyi FC Barcelona’dan bir yıllığına kiralayacak. Ancak Ter Stegen’in maaşıyla ilgili şartlar konusunda belirsizlik var.

Marca, Cuma öğleden sonra Ajax ve Barcelona'nın Ter Stegen'in kiralanması konusunda prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu. Kalecinin Katalonya'da aldığı yüksek maaş nedeniyle, onu kesin olarak satın almak gerçekçi bir seçenek değildi.

Kiralama anlaşmasıyla ilgili müzakerelerdeki en büyük engel, Ter Stegen’in maaşının nasıl paylaşılacağıydı. Kaleci, Barcelona’da yılda yaklaşık yirmi milyon avro kazanıyor; bu tutarı Ajax’ın tamamen üstlenmesi imkansızdı. Marca’ya göre, nihayetinde Amsterdam ekibinin maaşının yüzde onundan biraz fazlasını ödeyeceği, Barcelona’nın ise sözleşme gereği kazanacağı tutarın geri kalanını üstleneceği konusunda anlaşmaya varıldı.

İlginç bir şekilde, Fabrizio Romano ise tam tersini bildiriyor. Transfer muhabiri X'te, Ter Stegen'in bir sezonluk kiralandığını ve Ajax'ın maaşının “büyük bir kısmını” ödeyeceğini yazıyor. Voetbal International adına Ajax'ı takip eden Tim van Duijn, X'te Ter Stegen'in maaşı konusundaki belirsizlik hakkında sorgulandı. O, İtalyan gazetecinin X'teki gönderisi silinmemiş olsa da Romano'nun bir hata yaptığını düşünüyor.

Ajax’ın, Ter Stegen’in Barcelona’daki yüksek maaşının sadece bir kısmını ödemesi en olası senaryo gibi görünüyor. Van Duijn de bunu şöyle ifade ediyor: “Camp Nou’da 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunan kalecinin maaşının önemli bir kısmını, tıpkı son altı ayda Girona’da olduğu gibi, Barcelona ödemeye devam edecek.”

Ter Stegen birçok kulübün ilgisini çekmişti, ancak Míchel’in Ajax’ta teknik direktör olması, onun Amsterdam’da sözleşme imzalaması için belirleyici oldu. İkili, geçen sezon Girona’da birlikte çalışmıştı.

Ter Stegen, sakatlıklar nedeniyle orada sadece iki resmi maça çıkabilmişti. Ancak Ajax, Ter Stegen’in tamamen iyileştiğine ve hemen forma giyebileceğine dair garanti aldı.