Marca: Senegal ve Fildişi Sahili'nin elenmesinin ardından Fas, Afrika'nın büyük bir başarıya ulaşma umudu

İspanyol "Marca" gazetesinin haberine göre, Fas, Dünya Kupası'ndaki muhteşem performansını sürdürüyor ve en güçlü aday takımlar karşısında güçlü bir rakip olarak konumunu pekiştirmeye çalışıyor. Fas, bu süreçte, olağanüstü bir performans sergileyen ve bu serinin sona ermesini istemeyen ev sahibi Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Gazete haberinde, “Fas için bir sonraki adım, ev sahibi avantajını ve seyirci desteğini aşarak üç ev sahibi takımdan birini elemek” olduğunu belirtti. "Kanada, beklenenden çok daha güçlü bir rakip olduğunu gösteriyor ve bu turnuvada büyük umutlar beslenen takımlardan birine karşı direnmek, Kanada milli takımı için en büyük zorluk olarak görülüyor" diye ekledi.

"Marca", "Teknik direktör Jesse Marsh'ın oyuncuları, Yustakio'nun golüyle Güney Afrika'ya karşı 32'li turda elde ettikleri heyecan verici galibiyetin ardından moralleri en yüksek seviyede maça çıkıyorlar" dedi ve "Orta sahada sadece Koné'nin eksikliğini hissediyorlar, ancak Jonathan David ve Olowaseyi'den oluşan güçlü bir forvet ikilisine sahipler" diye ekledi.

Gazete şöyle devam etti: “Grup aşamasında Larin’in attığı goller bile Kanadalı teknik direktörün forvet ikilisine olan güvenini sarsmadı. Yüksek rekabet ruhu, onlara bu turnuvada daha önce görülmemiş bir güçle nasıl mücadele edeceklerini öğretti. Kanada milli takımı yine deplasmanda oynuyor, ancak bu kez Houston’a kendilerini desteklemek için büyük bir taraftar kitlesi akın edecek.”

"Marca", “Senegal ve Fildişi Sahili’nin elenmesiyle birlikte Fas, bu Dünya Kupası’nda büyük bir başarıya imza atmak için Afrika’nın en büyük umudu olarak öne çıkıyor” diye belirtti ve “Fas artık sürpriz bir rakip değil, en önde gelen takımlar arasında yer alması bekleniyor” diye vurguladı.

Gazete, “2022 turnuvasındaki ezeli rakibi Fransa ile karşılaşma olasılığının, Faslı taraftarların ezbere bildiği bir ilk on birle sahaya çıkacak olan teknik direktör Wahbi’nin oyuncuları için ek bir motivasyon kaynağı olduğunu” belirtti. "Fas, Bono’nun parlak performansına ve Ashraf’ın liderliğine güveniyor. Bu kadroya İbrahim, son hücum üçgeninde sihirli bir dokunuş katarken, Bouadi ve Sebari de Afrika milli takımının en öne çıkan oyuncuları olarak yer alıyor" diye açıkladı.