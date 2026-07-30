Marc-André ter Stegen’in Ajax’a kiralık transferinin önünde artık hiçbir engel kalmış gibi görünmüyor. Marca adına çalışan transfer gazetecisi Matteo Moretto, büyük bir ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Ter Stegen’in Ajax’a transferi bir süredir gündemdeydi, ancak kaleci mevcut kulübü Barcelona ile henüz tam olarak anlaşamamıştı. Bu durum ağırlıklı olarak vergisel bir meseleydi.

Moretto şimdi resmen, Barcelona’nın transfer için “her koşulda yeşil ışık” yaktığını duyurdu. İspanyol gazeteci, “Vergi sorunları böylece çözüldü” dedi.

Bu, Ter Stegen’i gelecek sezonun bir numaralı kalecisi olarak gören Ajax için harika bir haber anlamına geliyor. Evrak işlemleri hızlı şekilde tamamlanırsa, 9 Ağustos’taki PEC Zwolle maçındaki sezon açılışında kadroda yer alma ihtimali bile bulunuyor.

Míchel, geçtiğimiz hafta sonu Burnley ile oynanan hazırlık maçı öncesinde, görüşmelerde işlerin iyi yönde ilerlediğini hafifçe ima etmişti. Ajax teknik direktörü, “Umarım bize yardımcı olabilir ve yakında onun hakkında konuşabiliriz” dedi.

Moretto, kiralık anlaşmanın detayları hakkında ise herhangi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle Ter Stegen’in maaşının yüzde kaçının Ajax tarafından karşılanacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.