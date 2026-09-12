Marca: Diomande'nin yıldızlığı belirsiz, Real Madrid'in en iyi oyuncusuyla rekabet etmesi gerekiyor

Diomande gecesinde Arda Güler yeniden parladı. 15 dakikayı geçmeyen kısa süreli sahne alışında Türk oyuncu, Santiago Bernabeu'daki ıslık seslerine son veren etkileyici bir performans sundu ve net bir mesaj verdi: Real Madrid'de dokunulmaz olması gereken bir oyuncu varsa, o da Arda Güler'dir. İspanyol"Marca" gazetesinin haberine göre.

Gazete şöyle devam etti: "Ama Diomande'den bahsedelim. Onun gerçekten bir yıldız olup olmadığını henüz bilmiyoruz ve transfer bedeli 140 milyon euro olduğunda bu bir sorun. Fiyat onun suçu olmasa da, bu bedelin onu uzun süre takip edeceği açık."

Ayrıca Oku

Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde Mbappe'nin tarihi rakamına yaklaşıyor; Haaland üçüncü sırada

Siyah kart Avrupa'da ilk kez görüldü: Görevi ne?

"Marca" şöyle devam etti: "Rayo Vallecano karşısında (Real 4-1 kazandı) Jose Mourinho, oyuncusu Diomande'ye ilk kez ilk 11'de sahne alma fırsatı verdi, ancak büyük bir iz bırakmadan geçti. Transfer bedeline dönersek, Real Madrid tarihinin en pahalı oyuncusundan sağ kanattan iki iyi çıkıştan fazlası beklenecek. Belki de sorun mevkisinde yatıyor, çünkü Diomande sol kanatta oynamaya alışkın."

Ve ekledi: "Şimdiye kadar Bernabeu taraftarı ona güven veriyor ve ona nazik davranıyor; ayrıca oyuncu en azından büyük bir çalışma isteği gösteriyor. Ancak onu kadroya entegre etmek kolay olmayacak, çünkü dokunulmaz "BMV" üçlüsünün (Bellingham - Mbappe - Vinicius) varlığında, Real Madrid'in en iyi oyuncusu Arda Güler ile rekabet etmesi gerekecek."

Bernardo çok oynuyor

Gürültü yapmadan Bernardo Silva maçı, daha doğrusu maçın ilk yarısını ele geçirdi. Real Madrid'in ikinci yarıda yaşadığı gevşeklik hali göz ardı edilebilir. Zira devre arasına kadar her şey Portekizli oyuncunun istediği gibi gidiyordu.

Madridli gazete şöyle devam etti: "Bernardo, futbolun ta kendisi. Onu içinde, ayaklarında ve kafasında taşıyor. Orta sahada Valverde ile bir ikili oluşturdu ve sonunda orta sahaya tamamen hakim olarak, Fede'ye en iyi yaptığı şeyi yapması için alan bıraktı: serbest kalıp rakibin ceza sahasına doğru ilerlemek. Mourinho, Bernardo ile Güler'i bir araya getirseydi mükemmel olurdu, ancak Bernabeu taraftarının şanssızlığına, ikisi sahada bir araya gelmedi."

Arda her şeyi değiştiriyor

Türk oyuncu, sona 15 dakika kala sahaya girdi ve Bernabeu taraftarını durgunluk halinden çıkarmayı başardı, tıpkı takımını ikinci yarının uyku halinden çıkardığı gibi.

Ve birden Real Madrid oyuncuları, sahanın her köşesinde kendilerine bir ortak buldular. Güler her zaman destek vermek ve topu almak, ardından sol ayağını konuşturup tehlike yaratmak için oradaydı.

Kısa bir sahne alıştı, ancak "Marca"ya göre unutulmayı hak eden bir ikinci yarının ardından Bernabeu'da daha iyi bir tat bıraktı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.