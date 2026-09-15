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Michel SanchezESPN
Siep Engelen

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Marc ter Stegen’in neden Ajax’ta oynamadığı ortaya çıktı: “Sağlık ekibinden gelen bilgiler…”

Ajax - Willem
Ajax
Willem
Eredivisie
M. ter Stegen
Michel

Míchel Sánchez, Ajax’ın Salı günü Willem II ile oynayacağı lig maçında ilk 11’de bir nebze şaşırtıcı şekilde altı değişiklik yapıyor. ESPN kameralarına konuşan İspanyol teknik adam, bunun nedenlerini tek tek açıklarken Marc ter Stegen’in neden forma giymediğini de anlattı.

İspanyol teknik adam sözlerine, “Tıbbi ekibin verdiği bilgiye göre Marc ağır bir sakatlıktan iyileşme sürecinde” diyerek başladı. “Uzun süre sakat kaldı ve şimdi bir milli ara geliyor. Bu maçta Maarten Paes’in oynaması ve Marc’ın cumartesi günü ile sonrasındaki milli ara öncesi iyi şekilde toparlanması için bunun iyi bir zaman olduğunu düşünüyoruz.” 

Tolu Arokodare de kadroda yer almıyor ancak bunun nedeni farklı. Míchel, “Bazı değişiklikler mecburiyetten yapıldı. Tolu bütün hafta hastaydı. Ateşi var” dedi. “Bugün birkaç dakika oynayıp oynayamayacağını bilmiyoruz. Göreceğiz. Bugün yedek kulübesinde, çünkü kadroda olmak istedi.” 

Bu nedenle Míchel, hücum hattında Tolu yerine Kasper Dolberg’i tercih etti. Milyonluk transfer Marcos Leonardo ise bu yüzden bir kez daha yedek kulübesinde kaldı. Böylece Paes, Owen Wijndal, Lucas Rosa, Thilo Kehrer ve Jorthy Mokio da Ajax’ın ilk 11’indeki diğer isimler oldu. 

Willem II teknik direktörü John Stegeman ise rakibindeki tüm bu değişiklikler karşısında şaşkın olduğunu söyledi. ESPN kameralarına konuşan Stegeman, “Hayır, o ilk 11’i gerçekten doğru tahmin edemedim. Çok şaşırdım. En fazla iki değişiklik bekliyordum” ifadelerini kullandı. 

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Ajax
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“Ama biraz daha fazla değişikliğe gitmiş. Elbette elinin altında çok fazla iyi oyuncu var. Oyuncuları memnun tutmanız gerektiğini de anlıyorum. Girenler de çok iyi oyuncular, yani bizim bir anda bunu kolay göreceğimiz bir durum yok. Ama farklı olduğu kesin, bunu beklemiyordum.”

Ajax - Willem II maçının tam kadrolarına buradan göz atabilirsiniz.

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