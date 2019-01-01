Marc Overmars: "Hakim Ziyech, Mesut Özil'den daha iyi bir oyuncu"

Marc Overmars, Arsenal'in tartışılan ismi Mesut Özil ile ilgili çarpıcı yorumlar yaptı...

'ta futbol direktörlüğü yapan 'in unutulmaz isimlerinden Marc Overmars, İngiliz kulübünün Mesut Özil'i satıp Hakim Ziyech'i kadrosuna katması gerektiğini savundu.

Bilindiği üzere Mesut Özil'in Arsenal'deki geleceği son dönemlerde oldukça tartışılıyor ve yıldız futbolcunun gözden çıkarılacağı konuşuluyordu.

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Voetbal International'e açıklamalarda bulunan Overmars, Hakim Ziyech'in geçen sezonki 21 gol 24 asistlik performansına dikkat çekerken, "Ziyech'in isminin Avrupa'da halen öne çıkmamış olmasına şaşırıyorum. Burada geçirdiği her sezonda gayet iyiydi ve bu istatistiklerine de yansıdı. Bence Hakim Ziyech, Mesut Özil'den daha iyi bir oyuncu. Arsenal'e şunu söyleyebilirim: Mesut'u satın ve Ziyech'i onun yarı fiyatına alın!" diye konuştu.

Öte yandan Overmars, 'a transfer olması beklenen Matthijs de Ligt'in durumuyla ilgili de şöyle konuştu: "Görüşmeler son aşamada. Banka teminatları bekleniyor. Ajax Kulübü bu konuda çok katı. Umarım bir an önce prosedürler tamamlanır."