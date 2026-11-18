Marc Guehi'nin Manchester City'deki oyununa zaman zaman hatalar karışırken Gianluigi Donnarumma'nın kurtarış yüzdesi de beklediği seviyenin çok altında kaldı. Eski City kaptanı Richard Dunne, alışılmadık hataların nedenlerini GOAL'e anlattı. Dunne, ikonik teknik direktör Pep Guardiola'nın ayrılığının da bunda bir ölçüde payı olduğunu kabul ediyor.

Reklam

Başa çıkılması gereken dikkat dağıtıcı etkenler

İngiltere'de geçirdiği tarihî 10 yıllık dönemde 20 kupa kazanan teknik direktörle vedalaşılmasının ardından Etihad Stadyumu'nda yeni bir dönem başladı. Teknik ekipteki görevlerinden City'yi yakından tanıyan Enzo Maresca, çok büyük başarılar elde etmiş bir ismin izinden gidiyor .

Maresca'nın hem saha içinde hem de dışında başa çıkması gereken pek çok dikkat dağıtıcı etken var. Ağır Finansal Fair Play (FFP) yaptırımları tehdidi de gündemdeki yerini koruyor. Takımın odağı zaman zaman gerçekten sahadaki oyundan uzaklaşmış görünüyor.

2026-27 Premier Lig sezonuna hatasız başlayan City, ligdeki son üç maçında zorlandı. Savunmadaki açıkları kapatmak güçleşirken sahanın bazı bölgelerinde bireysel performans düzeyi düştü .

Hatalar Guehi'yi zorladı

Daha önce son derece güvenilir bir oyuncu olan İngiltere millî takımının stoperi Guehi zorlu bir dönem geçiriyor. City taraftarlarının sevdiği eski oyuncu Dunne, IrishBetting.ie ile iş birliği kapsamında konuşurken şaşırtıcı hatalar hakkında GOAL'e şunları söyledi: “Bazen birkaç hata yaptığınız dönemler olur ama bunların bedelini ödemezsiniz. Kaleci çok iyi formdadır ve hatalarınızı telafi eder. Şimdiyse bütün hatalar cezalandırılıyor.

Reklam Reklam

“Orta sahada bir hata yaparlarsa bunun etkisi geri dönüp onları buluyor. Savunma oyuncuları geçen sezonki kadar dikkatli değil. Bir hata yapıyorlar ve sonunda top, daha önce yaptığı kurtarışları artık yapamayan kaleciye geliyor. Yani bunlar bireysel hatalar ama takım olarak da biraz gerilediler. Geçen sezonki kadar etkili olduklarını düşünmüyorum. Bence daha fazla açık veriyorlar ve onlara karşı fırsat yaratmak daha kolay.

Related Topics

“Bence Premier Lig'in tamamı değişti. Üç ya da dört yıl önce takımlar Man City'nin savunmacılarının topa sahip olmasına izin verip geri çekilirdi. Şimdiyse Guehi topu alır almaz baskı altında kalıyor. Takımlar daha önde baskı yapıyor, onlara karşı daha fiziksel oynuyor ve oyun hızlanıyor. Bu yüzden hatalar daha da fazla göze çarpıyor. Sonrasında mesele özgüvene geliyor.

“Bir ya da iki hata yaptığınızda, top size bir dahaki gelişinde kontrolünüzün iyi olmasını umuyorsunuz. Oysa normalde bunu düşünmeden yaparsınız. Pozisyonları gereğinden fazla düşünmeye başlıyorsunuz. Guehi muhtemelen bu durumda. Üstelik bu sezon yalnızca o değil, savunma genel olarak böyle.”

Reklam

Donnarumma'nın istatistikleri ciddi ölçüde geriledi

Söz Donnarumma'ya geldiğinde Dunne'a, City'nin üst düzey bir oyuncudan daha fazlasını beklemesi gerekip gerekmediği soruldu. Kalecinin önemli istatistiklerinden biri olan kurtarış oranı yüzde 65'e düşmüştü . Dunne şöyle yanıt verdi: “Kesinlikle. Bu oran çok düşük. Rakiplerin daha fazla şut çekip çekmemesinden bağımsız olarak, kurtarış yüzdesinin düşmüş olması iyi değil.

“Bunu görebiliyorsunuz. Yediği golleri görebiliyorsunuz. Hepimiz bakıp ‘Geçen yıl bunu kurtarırdı, daha iyi olurdu’ diye düşünüyoruz. Yine bireysel hatalar söz konusu. Hafta içindeki hazırlığın doğru yapılmaması mı, özgüven kaybı mı, sebep her neyse bütün takımı etkiliyor.

Reklam

“Hata yapan bir kaleciniz varsa savunma oyuncularınız ‘Ben hata yapamam’ diye düşünmeye başlar. Bu da biraz daha baskı yaratır ve bütün takıma yayılır.

“Bence Donnarumma, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı sezondan önceki sezon performansının düştüğü, pek iyi olmadığı bir dönem geçirmişti. Ama Şampiyonlar Ligi'ni ilk kez kazandıkları dönemde inanılmaz kurtarışlar yaptı ve son birkaç yıldır onu Man City'de gördüğümüz seviyeye geri döndü. Yine de şimdi biraz gerilemiş görünüyor. Eskisi kadar hızlı yere uzanamıyor.

Reklam

“Her şeyin etkisi var. Pep Guardiola'nın orada olmamasının etkisi de bu. Maresca'nın gelip çok iyi iş çıkardığını biliyorum. Ama dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri en küçük bir gevşemeye bile izin vermezken ayrıldığında, oyuncular biraz gevşiyor ve bu da performanslarına yansıyor.”

Millî arada farklı sonuçlar

City, Premier Lig tablosunda lider ve son şampiyon Arsenal'ın altı puan gerisinde üçüncü sırada. Maresca, takımının cumartesi günü evinde Fulham'a karşı yeniden sahaya çıkmasıyla oyuncularından bir reaksiyon bekleyecek.

Reklam

Kalçasındaki sakatlık nedeniyle İngiltere'nin son millî takım kadrosundan çekilen Guehi, Fulham karşısında forma giymeyebilir. Donnarumma ise İtalya ile hareketli bir millî ara geçirdikten sonra kalede olacak. İtalya bu süreçte Fransa'yı yendi, ardından Belçika'ya yenildiği maçta dört gol yedi .