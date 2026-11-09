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Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images
Muhammad Zaki
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Marc Guehi İngiltere kadrosundan çekildi, Thomas Tuchel Uluslar Ligi maçları için sürpriz bir ismi kadroya çağırdı

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İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, yaklaşan milli maç arası öncesinde kadrodan resmen çekilen Marc Guehi nedeniyle oyuncuların sağlık durumuyla ilgili ilk ciddi darbeyi aldı. Kalçasındaki sorundan kurtulamayan Manchester City savunmacısı, Uluslar Ligi'ndeki iki maçta forma giyemeyecek. Yerine Newcastle United'dan Dan Burn kadroya çağrıldı.

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Guehi kalçasından sakatlandı

26 yaşındaki stoper, Manchester City'nin Nottingham Forest karşısında aldığı son yenilgide devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ardından yapılan taramalar, kalçasındaki sorunun ciddiyetini doğruladı ve Chelsea altyapısından yetişen oyuncunun millî takımda görev yapamayacağı kesinleşti.

İngiltere kadrosunun geri kalanı pazartesi günü Tottenham'ın antrenman tesislerinde toplanırken, İngiltere Futbol Federasyonu savunmacının kadrodan çıkarıldığını doğruladı. Ardından, Hırvatistan ve İspanya ile oynanacak maçlar öncesinde onun yerini doldurması için Newcastle'ın uzun boylu savunmacısı Burn kadroya çağrıldı.

Burn yeniden millî takıma çağrıldı

Burn'ün millî takıma dönüşü, Newcastle savunmacısı için önemli bir değişim anlamına geliyor. İngiltere'nin Dünya Kupası serüveninde öne çıkan isimlerden biri olan tecrübeli oyuncu, Tuchel'in önceki iki kadro tercihinde yer almamıştı.

Tuchel, Euro 2028 öncesinde genç yeteneklere şans vermeye yönelmiş olmasına rağmen, geçen hafta Burn'ün hâlâ planlarında önemli bir yer tuttuğunu açıkça belirtmişti. Burn şimdi savunmada alternatif oluşturmak üzere yeniden A millî takıma çağrıldı.

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Tuchel kaleci seçeneklerini değerlendiriyor

Savunmadaki değişikliğin yanı sıra Tuchel, kalede de zorlu bir seçimle karşı karşıya. Jordan Pickford birinci kaleci olmayı sürdürse de James Trafford'ın kulübünde düzenli olarak forma giymesi, ilk 11'deki kaleci pozisyonu için rekabeti artırdı.

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Tuchel, Pickford'ın durumuyla ilgili olarak, “Hayır, o [birinci tercih]. Ama hiçbir şey değişmedi. Orada da rekabet var. Traff artık düzenli olarak ilk 11'de oynuyor, istediğimiz de buydu. James Trafford iyi iş çıkardı. Geçen sefer maçları paylaştılar. Ne yapacağımızdan emin değilim. Belki bunu yine yapabiliriz,” dedi.

Teknik direktör, yedek kaleci seçeneklerini baskının yüksek olduğu ortamlarda denemenin önemini vurguladı. “Jordan Pickford sakatlanırsa ne olur? Oynayamazsa ne olur? Bu yüzden onları denemek daha iyi,” diye ekledi.

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Uluslar Ligi sınavları yaklaşıyor

İngiltere, zorlu Uluslar Ligi fikstürü öncesinde hazırlıklarını Londra'nın kuzeyinde tamamlayacak. Yaklaşan Hırvatistan ve İspanya maçları, Tuchel'in taktiksel gelişimini değerlendirmek açısından önemli sınavlar olacak.

Guehi'nin yokluğunda Burn, fırsatını değerlendirip en üst düzeyde hâlâ katkı sağlayabileceğini kanıtlamak isteyecek. Taraftarlar ise baskının yüksek olacağı bu karşılaşmalarda kalede Pickford'ın mı yoksa Trafford'ın mı tercih edileceğini yakından izleyecek.

Yazan:Muhammad Zaki

Jurnalis

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.

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