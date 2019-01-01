Marc-Andre ter Stegen: Lionel Messi sahadayken her şey daha kolay

Lionel Messi, Barcelona'nın Inter'i mağlup ettiği maçta geri dönerken, takım arkadaşından ise övgüler topladı.

, UEFA Şampiyonlar Ligi grubundaki ikinci maçında 'i 2-1 mağlup ederken, maçın yıldızı ise Luis Suarez'in iki golünün de asistini yapan oldu.

Karşılaşmanın ardından Marc-Andre ter Stegen, Messi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Messi için, "Sahada olması ve pasları, asistleri, golleriyle elinden gelenin en iyisini yapması bizi her zaman mutlu ediyor," diyen Alman kaleci, "90 dakika oynadığı için mutluyuz. Sakatlığı sebebiyle önceki maçları kaçırmıştı; ancak bunun bir daha olmayacağını umuyoruz. Onunla her şey daha kolay" yorumunu yaptı.

Ter Stegen, Inter maçında iki gol atan Suarez için de konuşurken, "Birçok insanı susturdu. Sahada her zaman işine odaklanıyor ve elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ve daima savaşıyor. Hepimiz sahanın en ucunda nasıl bir oyuncunun olduğunu biliyoruz. Her zaman gol atmak için orada" ifadelerini kullandı.