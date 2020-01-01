Marc-Andre ter Stegen: Barcelona'dan ayrılmam söz konusu bile değil

Katalan ekiple iki yıllık daha sözleşmesi bulunan Alman kaleci, kulüpten ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Marc-Andre ter Stegen ve arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri salgın nedeniyle durmak zorunda kalmıştı.

2014 yılında 'tan Barcelona'ya transfer olan Alman kaleci, Katalan ekipten ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

2017 yılında Barcelona ile sözleşme uzatan Ter Stegen'in Katalan ekiple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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DAZN'ın podcast programlarından Kicker Meets'e konuşan 28 yaşındaki file bekçisi "Bu yaz kulüpten ayrılmam söz konusu bile değil. Barcelona ile ilk toplantıyı yapmıştık. Ardından salgın başladı ve yaşanan bu dönem sözleşme görüşmeleri için uygun bir zaman değildi. Ben ve ailem Barcelona'da mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ligdeki şampiyonluk yarışına da değinen Ter Stegen "Fiziksel olarak çok yüksek bir seviyedeyiz. Mental açıdan ise kalan maçlarımıza odaklamış durumdayız. 'in önünde olmamıza rağmen onların işimizi kolaylaştıracağını düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

11 Haziran'da yeniden başlayacak olan 'da bitime 11 hafta kala Barcelona, en yakın rakibi Real Madrid'in 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.