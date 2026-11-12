Marc-Andre ter Stegen, Ajax’taki mevcut kiralık dönemi sona erdikten sonra Barcelona’ya dönme ihtimaline kapıyı kapatmadı. Camp Nou’daki ilk 11’deki yerini kaybettikten sonra yazın Eredivisie’ye giden deneyimli kalecinin Barcelona ile sözleşmesi 2028’e kadar devam ediyor.

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Camp Nou'daki yerini kaybetti

Ter Stegen, Barcelona'daki kaleci sıralamasında Joan Garcia'nın gerisine düşmesinin ardından yaz transfer döneminde Katalonya'dan Amsterdam'a gitti. 34 yaşındaki kaleci, Barcelona'nın değişmez oyuncularından biriydi ancak bu sezon düzenli forma şansı bulmak için Eredivisie'ye yöneldi.

Kiralık olarak ayrılmasına rağmen Alman kalecinin Barcelona ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak İspanya'daki uzun vadeli geleceği belirsiz görünüyor. Geçici ayrılığından bu yana teknik direktör Hansi Flick ile iletişim kurmamış olması da bu belirsizliği artırıyor.

Geri dönüşe kapıyı açık bıraktı

BILD'e konuşan deneyimli kaleci, on yılı aşkın süre formasını giydiği Barcelona'ya olan duygusal bağının sürdüğünü açıkça belirtti.

“Barcelona'da on iki yıl oynadım, dolayısıyla bu kulüple doğal olarak güçlü bir bağım var. Henüz kasım ayındayız, bu yüzden yazın ne olacağını gerçekten söyleyemem,” dedi.

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Ter Stegen, kulüp futbolunun yanı sıra Almanya'nın tartışmasız birinci kalecisi olmanın da tadını çıkarıyor. Millî takım teknik direktörü Jurgen Klopp'un kendisine gösterdiği güven için büyük minnettarlık duyduğunu söyledi.

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“Bana bu kadar güvendiklerini bilmek harika bir duygu,” diye açıkladı. “Bu, sağlıklı olduğumda takıma büyük katkı sağlayabileceğimi gösteriyor.”

Almanya için gençlik ve deneyim dengesi

Millî takımdaki konumundan memnun olsa da Ajax'ta kiralık oynayan kaleci, Euro 2028'deki yerini garanti görmüyor. Kadroya girme yarışının zorluğunu ve millî takımın son dönemde dünya sahnesinde yaşadığı sıkıntıları kabul etti.

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Kadronun yenilenmesi yönündeki çağrıları değerlendiren Ter Stegen şunları ekledi: “Son dönemde Almanya millî takımıyla pek iyi zamanlar geçirmedik. Pek çok kişi hemen yeni oyuncuların getirilmesini, bütün genç oyunculara şans verilmesini istiyor. İlke olarak bunun doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Ama zor zamanlar da olacak ve işte o zaman deneyim önem kazanacak.”

Amsterdam'da değerini kanıtlama hedefi

Ter Stegen'in şimdi maç kondisyonunu ve formunu korumak için Ajax'ta istikrarlı performanslar sergilemeye odaklanması gerekiyor. Barcelona'daki yerini geri almak ya da gelecekteki uluslararası turnuvalar öncesinde Almanya'nın birinci kalecisi olarak konumunu sağlamlaştırmak istiyorsa Eredivisie'de güçlü bir performans dönemi geçirmesi kritik önem taşıyacak.

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Yaz transfer dönemine hâlâ aylar varken kalecinin önceliği, Camp Nou'daki geleceği konusunda Flick ile olası bir görüşmeyi beklerken Hollanda'da başarılı olmak.