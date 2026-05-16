Marc-André ter Stegen, Ajax ile ilgili söylentilerin hemen ardından FC Barcelona'dan net bir mesaj aldı

Mundo Deportivo, kaleciler Marc-André ter Stegen ve Iñaki Peña'nın FC Barcelona'da artık bir geleceği olmadığını belirtiyor. Bu durum Ajax için olumlu bir haber gibi görünüyor.

Voetbal International, Cuma günü 34 yaşındaki Ter Stegen'in Ajax'ın radarında olduğunu duyurdu. Jordi Cruijff, deneyimli bir kaleciyle nihayet huzur sağlamak istiyor ve önümüzdeki transfer döneminde büyük bir yatırım yapacak.

Ter Stegen, Barcelona'da kenara itildi ve kış transfer döneminde Girona'ya kiralandı. O kulüpte hamstring sakatlığı nedeniyle neredeyse hiç forma giyemedi.

Alman kalecinin sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt'a göre değeri hala 4 milyon euro, ancak Barcelona ayrılmasına yardımcı olmak istiyor.

Barça gözlemcisi Joan Poquí bunu doğruluyor. “Ter Stegen ve Peña kiralık sürelerinin bitiminde Barcelona'ya dönecekler, ancak Katalan kulübündeki gelecekleri belirsiz. Hansi Flick ve Deco gelecek sezonu onlarsız planlıyor, bu yüzden Barcelona kesin bir transferi ya da son çare olarak yeni bir kiralamayı değerlendiriyor.”

Míchel, Ajax'ın yeni teknik direktörü olursa, Girona'daki Ter Stegen'i gelecek sezon Amsterdam'a gelmeye ikna edebilir.

Poqui ayrıca Barça'nın kaleci olarak Joan García ve Wojciech Szczesny'ye güvendiğini yazıyor. Bunun yanı sıra Deco, Real Sociedad'ın kalecisi Álex Remiro'yu transfer etme olasılığını da araştırıyor.