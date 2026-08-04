Marc-André ter Stegen, Ajax’a transferinde Frenkie de Jong’un belirleyici rolünü açıkladı

Ajax, salı sabahı Marc-André ter Stegen’i son transferi olarak tanıttı. Alman kaleciyle uzun süredir beklenen kiralık anlaşması böylece resmen tamamlandı. Ter Stegen, kulübün resmi kanallarına yaptığı açıklamada, Amsterdam’a geçici transferinde Frenkie de Jong’un önemli bir rol oynadığını anlattı.

"Frenkie ile çok konuştum ve bu sayede son yıllarda kendisini nasıl hissettiğini biraz takip edebildim. O da bir Ajaxlı olarak acı çekti" diyen Ter Stegen, "Ayrıca son günlerde çok fazla konuyu da görüştük" ifadelerini kullandı.

Almanya Milli Takımı forması 44 kez giyen file bekçisi, Barcelona’daki eski takım arkadaşının görüşüne büyük önem veriyor. "Burada emin ellerde olduğumu bilmek benim için güzel. Frenkie bunu bana daha önce de söylemişti ve bu bana huzur veriyor. O çok dürüsttür ve düşündüğünü söyler. Onun sözleri beni rahatlatıyor."

Fiziksel durumu da gündeme geldi. Kaleci, son dönemde sık sık sakatlık problemleri yaşadı ancak tamamen hazır olduğunun altını çizdi. "İyi durumdayım ve kendimi iyi hissediyorum. Elbette son bir ayda toparlanmam gerekiyordu ve bu enerjiye mal oldu."

"Ama tamamen fit durumdayım. Yeniden sahada sorunsuz şekilde yer alabilmek ve oynayabilmek beni çok mutlu ediyor. Umarım bu, her maçta kaleyi koruyabildiğim bir sezon olur" diye konuşan 34 yaşındaki kaleci sözlerini sürdürdü.

Ter Stegen, geçen sezon Barcelona tarafından Girona’ya kiralandı ve সেখানে teknik direktör Míchel yönetiminde Daley Blind ile birlikte oynadı. Sakatlık sorunları nedeniyle katkısı sadece iki maçla sınırlı kaldı. Teknik direktör Jordi Cruijff ile yaptığı görüşmeler de Ajax’ı seçmesinde etkili oldu.

"Jordi ile konuştuğumda hemen doğru his oluştu. Teknik direktörü ve Daley’i zaten tanıyorum, bu yüzden onlarla proje ve buna dair hisleri hakkında konuşabildim. Bu çok ikna ediciydi." Ter Stegen ayrıca Amsterdam’daki hedefler konusunda da heyecanlı. "Ajax’ı kulübün ait olduğu yere geri götürmeliyiz" diyerek sözlerini noktaladı Alman kaleci.