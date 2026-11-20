Paul Parker, Manchester United’ın küme düşme tehlikesini neden ciddiye alması gerektiğini GOAL’e anlattı. Takımın 1974’te beklenmedik biçimde üst ligden düşmesi, her şeyin mümkün olduğunu gösteriyor. Manchester United bu sezon farkına varmadan son üç sıraya geriledi ve teknik direktörlük görevi Mauricio Pochettino’ya verildi. Bundan sonraki “her maç” bir “kupa finali” niteliğinde.

Reklam

Carrick takımı üçüncülüğe taşıdı

Michael Carrick’in geçen sezon takımı üçüncülüğe ve Şampiyonlar Ligi’ne taşımasının ardından, 2026-27 sezonu başlamadan beklentiler yüksekti. Gelecek için umut veren bir temel atıldığı düşünülüyordu.

Manchester United’ın 2013’te Sir Alex Ferguson’ın emekli olmasından bu yana kazanamadığı şampiyonluk için bir dönem yarışa girebileceği bile konuşuluyordu . O zamandan bu yana beklentiler önemli ölçüde düştü.

Teknik direktörlük görevi Pochettino’ya verildi

Şu ana kadar 10 maçta yalnızca sekiz puan toplanması, Carrick’in iki yıllık sözleşmesinin feshedilmesine yol açtı . Tottenham ve Chelsea’nin eski teknik direktörü Pochettino, ABD Erkek Millî Takımı’yla CONCACAF Uluslar Ligi kapsamındaki görevlerini tamamladıktan sonra Manchester’a geldi.

Arjantinli teknik adam, Premier League futbolunun gereklerini iyi biliyor. Ancak ‘Düşler Tiyatrosu’ olarak anılan statta hata payının az olduğunun ve hemen fark yaratması gerektiğinin de farkında.

Reklam Reklam

Manchester United 70’li yılların ortasında küme düştü

United’ı zorlu bir ilk maç bekliyor: Takım, pazar günü eski rakibi Liverpool’la karşılaşmak için Anfield’a gidecek. Orada yaşanacak bir başka puan kaybı, Manchester United’ın alt sıralara endişeyle bakmasına neden olacak.

Related Topics

Genel kanı, tehlikeden uzaklaşacak güce fazlasıyla sahip olduğu yönünde. Yine de hiçbir şey garanti değil. Yaklaşık 50 yıl önce de takımın üst ligden düşeceğini tahmin edenlerin sayısı azdı . Kulüp efsanesi Denis Law, o dönemde attığı golle United’ın küme düşmesine neden olmuştu.

Manchester United tehlikeyi ciddiye almalı

Küme düşmenin ne zaman ciddi bir endişe kaynağı hâline geleceği sorulan, United’la şampiyonluk yaşamış eski savunma oyuncusu Parker, Stake promosyon kodunun ayrıntılı incelemesine yer veren Covers.com ile yaptığı iş birliği kapsamında GOAL’e şunları söyledi: “Endişe şimdiden başlamalı çünkü insanlar bunu şimdiden konuşuyor.

Reklam

“Yıllar içinde yaşananlara bakınca United’ın 70’li yılların ortasında küme düşmesini konuşuyorsunuz. West Ham gibi başka takımlara bakıyoruz; insanlar da ‘Hayır, bu olmaz’ diyor.

“Kendinizi bunun olmayacağına ikna etmeyi sürdürürseniz olur; tehlikenin yakınında kalırsınız. Oradan çıkmak için daha fazla çabalamanız gereken zaman geldiğinde işlerin birden zorlaştığını görürsünüz. Kime karşı oynarsanız oynayın, çıkamazsınız. ‘Buradan üç puan almalıyız’ dersiniz ama artık öyle olmaz. Manchester United olduğunuz için rakipleriniz daha büyük bir mücadele verir.

Reklam

“Geçmişte küme düşen o 11, 12, 13 oyuncuya bakarsanız, mücadele ruhları olduğu için her birini bugünkü oyuncuların önüne koyarsınız. O dönemdeki fark, ligin tepeden tırnağa rekabetçi olmasıydı. Rakipler Manchester United’ın bulunduğu konumu gördü ve her maç bir kupa finaline dönüştü: ‘İmkânsızı başarabilecek miyiz?’

“Bu tehlike kesinlikle var ve oralarda ne kadar uzun süre kalırsanız durum o kadar maratona geriden başlamaya benzer. Kaç kişi geriden gelip maratonu kazanır? Bu pek olmaz; çok zordur, aradaki farklar büyür. Mesafe kat edip önünüzdekilere yaklaşamadığınız için zihinsel olarak da zorlanırsınız. Maratona geriden değil, önden başlarsınız. Sir Alex Ferguson emekli olana kadar United’ın önden başlayacağına emin olabilirdiniz.”

Reklam

Manchester United’ın maçları: Sıradaki rakip Liverpool

United’ın durumu düzeltmek için önünde hâlâ 28 maç ve kazanabileceği 84 puan var. Formunu bulup olumlu bir ivme yakalarsa Avrupa kupalarına katılma hedefi de göz ardı edilemez.

Ancak şu anda alt sıralarda kalma mücadelesine sürüklenme tehlikesi ciddi. Gidişatı tersine çevirme baskısı altındaki Pochettino , takımın başındaki ilk maçında Merseyside’a yapacağı ziyaretle işe başlayacak.