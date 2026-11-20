Paul Parker, Manchester United'ın küme düşme tehlikesini neden ciddiye alması gerektiğini GOAL'e anlattı. Kulübün 1974'te beklenmedik şekilde en üst ligden düşmesi, her şeyin mümkün olduğunu gösteriyor. Bu sezon farkına varmadan son üç sıraya gerileyen Manchester United'da teknik direktörlük görevi Mauricio Pochettino'ya verildi. Artık takım için “her maç” bir “final” niteliğinde.

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Carrick takımı üçüncü sıraya taşıdı

Michael Carrick'in geçen sezon takımı üçüncü sıraya taşıması ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandırmasının ardından, 2026-27 sezonu başlamadan beklentiler yüksekti. Gelecek için umut veren bir temel atıldığı düşünülüyordu.

Bir ara şampiyonluk yarışına girilebileceği bile konuşuluyordu . Manchester United, Sir Alex Ferguson'ın 2013'te emekli olmasından bu yana Premier Lig şampiyonluğunu kazanamadı. O günden bu yana beklentiler büyük ölçüde düştü.

Manchester United'ın 1974'teki küme düşme mücadelesini hatırlatan rahatsız edici benzerlikler, Premier Lig'de uzun süren bir kötü gidişin ne kadar kaygı verici hâle gelebileceğini gösteriyor. İster çarpıcı bir toparlanma bekleyin ister düşük gol sayısına yönelik temkinli bahisleri tercih edin, Birleşik Krallık'ta yeni hesap açanlar bugün boylesports kayıt teklifinden yararlanabilir.

Teknik direktörlük görevi Pochettino'ya verildi

Şu ana kadar 10 maçta yalnızca sekiz puan toplanması, Carrick'in iki yıllık sözleşmesinin feshedilmesine yol açtı . Tottenham ve Chelsea'nin eski teknik direktörü Pochettino, USMNT ile CONCACAF Uluslar Ligi'ndeki görevlerini tamamladıktan sonra Manchester'a geldi.

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Arjantinli teknik direktör Premier Lig'in gereklerini iyi biliyor. Ancak hata yapma payının az olduğunun ve sözde “Rüyalar Tiyatrosu”nda hemen etki yaratması gerektiğinin de farkında.

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Manchester United, 70'lerin ortasında küme düşmüştü

United'ı zorlu bir ilk maç bekliyor: Takım, pazar günü eski rakibi Liverpool ile karşılaşmak için Anfield'a gidecek. Orada yaşanacak bir başka aksilik, Manchester United'ın düşme hattına kaygıyla bakmasına neden olacak.

Genel kanı, tehlikeden uzak duracak güce fazlasıyla sahip oldukları yönünde. Yine de hiçbir şey garanti değil. Yaklaşık 50 yıl önce de kulüp efsanesi Denis Law'ın meşhur golü onları küme düşmeye mahkûm ederken en üst ligden düşeceklerini tahmin edenlerin sayısı azdı .

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Manchester United tehlikeyi ciddiye almalı

Küme düşme ihtimalinin ne zaman ciddi bir endişeye dönüşeceği sorulan, United ile şampiyonluk yaşamış eski savunma oyuncusu Parker, Stake promosyon koduna ilişkin ayrıntılı bir inceleme sunan Covers.com iş birliğiyle GOAL'e şunları söyledi: “Endişe şimdiden başlamalı çünkü insanlar bunu şimdiden konuşuyor.

“Yıllar içinde yaşananlara bakın. United'ın 70'lerin ortasında küme düşmesini konuşuyoruz. West Ham gibi başka takımlara bakınca da insanlar ‘Hayır, böyle bir şey olmayacak’ diyor.

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“Kendinizi buna inandırmaya devam ederseniz olur; o noktaya yaklaşırsınız. Kurtulmak için daha güçlü kürek çekmeniz gereken zaman geldiğinde ise dalgaların büyüdüğünü ve rakibiniz kim olursa olsun oradan çıkamadığınızı birden fark edersiniz. ‘Buradan üç puan almalıyız’ dersiniz ama artık öyle olmaz. Manchester United'a karşı insanlar daha fazla mücadele ediyor.

“Geçmişte küme düşen o 11, 12, 13 oyuncuya bakarsanız, mücadele ruhları olduğu için her birini bugünkü oyuncuların önüne koyarsınız. O dönemde fark şuydu: Gerçek anlamda bir lig vardı ve en tepeden en alta kadar her yerde rekabet yaşanıyordu. Manchester United'ın durumunu görüyorlardı ve her maç bir finale dönüşüyordu: ‘İmkânsızı başarabilecek miyiz?’

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“Bu tehlike kesinlikle var. O bölgede ne kadar uzun süre kalırsanız durum, maratona en arkadan başlamak gibi olur. Kaç kişi en arkadan gelip kazanabilir? Bu kolay kolay olmaz; çok zordur, aradaki fark açılır. Mesafe kat edip önünüzdekilere yaklaşamadığınız için zihinsel olarak da zorlanırsınız. En arkadan değil, en önden başlamalısınız. Sir Alex Ferguson emekli olana kadar United bunu yapmayı garantilemişti.”

Manchester United'ın fikstürü: Sıradaki rakip Liverpool

United'ın işleri düzeltmek için hâlâ 28 maçı var ve alınabilecek 84 puan bulunuyor. Takım form tutup olumlu bir ivme yakalayabilirse Avrupa kupalarına katılma yarışı ihtimal dışı değil.

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Ancak şu anda kendilerini ciddi bir küme düşme mücadelesinin içinde bulma tehlikesiyle karşı karşıyalar. İlk maçında Merseyside'a gidecek olan Pochettino, gidişatı tersine çevirmesi için baskı altında .