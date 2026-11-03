Faslı bir milli futbolcu, rakiplerinden birinin ağır şekilde sakatlanmasına yol açması nedeniyle ağır hakaretlere, tehditlere ve hatta ırkçı yorumlara maruz kaldı.

"Foot Mercato" sitesine göre, Torino kulübü oyuncusu Faslı Zakaria Aboukhlal, geçtiğimiz pazar günü İtalya Ligi'nde iki takımı karşı karşıya getiren maçta Frosinone oyuncusu İtalyan forvet Antonio Raimondo'nun sol ayak bileğinden sakatlanmasına neden olan sert müdahalesinin ardından sosyal medya üzerinden geniş çaplı bir hakaret ve tehdit kampanyasına maruz kaldı.

Antonio Raimondo'nun ciddi sakatlığı, sosyal medyada bir dizi utanç verici tepkiye yol açtı.

Sakatlığın resmen açıklanmasından bu yana, Frosinone forvetinin sol ayak bileğinin sakatlanmasına yol açan müdahaleden sorumlu kişi olan Zakaria Aboukhlal'ın Instagram'daki son paylaşımı bir yağmur gibi yağan küfürlerin hedefi oldu.

Torino oyuncusu hakaretlere, tehditlere ve hatta ırkçı yorumlara maruz kalıyor; bazı internet kullanıcıları ona "Hey marangoz, işine geri dön!", "Bırak futbolu!" veya "Başkalarının kariyerini mahvediyorsun!" gibi mesajlar gönderiyor. Bu saldırılar sportif eleştiri sınırlarını çok aşıyor.

Bu şiddetli öfke son derece üzücü; özellikle de Aboukhlal maçın bitiminin hemen ardından özür dilemişken.

Orta saha oyuncusu, Raimondo'ya üzüntüsünü ifade etmeye özen gösterdi ve ona kendisine zarar vermeyi asla istemediğini vurguladı.

Şunları söyledi: "Raimondo için üzgünüm, ona asla zarar vermek istemedim."

Bu açıklamanın, yorumları nezaket sınırlarını aşan bazı taraftarları tatmin etmediği açık.