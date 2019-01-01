Maradona'nın Gimnasia La Plata serüveni 72 gün sürdü

Gimnasia La Plata'da görkemli bir şekilde teknik direktörlüğe getirilen Diego Maradona'nın görevi sadece 72 gün sürdü.

Diego Armando Maradona, yaklaşık 2,5 ay önce 'nin köklü takımlarından Gimnasia La Plata'nın teknik direktörlüğüne getirilmişti. Arjantin efsanesi kulüpte büyük bir coşkuyla karşılanmıştı ancak hikaye aynı güzellikte devam etmedi.

Bu sezonun sonuna kadar imza atan 59 yaşındaki teknik adam, takımının başında çıktığı 13 karşılaşmada sadece 3 galibiyet aldı.

Kulüp başkanı Gabriel Pellegrino, yaptığı açıklamada "Dün Maradona ile konuştum. Takımla devam edebileceğini ancak başarısız olacağını söyledi. Bir araya geldik ve birlikte ayrıldık. Lider olarak bizden daha öndeydi. Devam etmeyi çok isterdi ama takımda birlik istiyor. Bu olmadı" ifadelerini kullandı.

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Maradona'nın uzun süre işsiz kalması beklenmiyor. Godoy Cruz ve Argentinos Juniors Arjantin efsanesiyle çalışmak istiyor.

Ayrıca Maradona, Gimnasia La Plata'nın Newells Old Boys'u 4-0 yendiği maçın ardından da bir dönem formasını giydiği eski kulübüne göz kırpmıştı;

"Kırık bir kalbim var, çünkü buraya geri döneceğimi biliyorum. Kalbim bana Newell's'a geri döneceğimi söylüyor."