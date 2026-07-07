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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Maradona'yı geride bırakarak... Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu

L. Messi
Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Dünya Kupası
Arjantin
Mısır
ABD

Arjantinli yıldız rekorları kırmaya devam ediyor

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, Mısır maçıyla yeni bir rekor kırarak Dünya Kupası'nda tarihe adını yazmaya devam etti.

Messi, Salı akşamı oynanan 16 turu maçında bir gol atıp bir golün de hazırlayıcısı olarak Tango Takımı'nı Mısır'a karşı 3-2'lik nefes kesen bir galibiyete taşıdı ve şimdi İsviçre ile Kolombiya arasındaki maçın galibini bekliyor.

Bu galibiyet, Arjantin milli takımının Afrika devi karşısında 2-0 gerideyken geldi.

Messi, Cristian Romero’ya bir gol pası verdi; bu, “Pire”nin Dünya Kupası’ndaki dokuzuncu asistiydi.

"Squadka" istatistiklerine göre Messi, Dünya Kupası tarihindeki en çok asist yapan oyuncu oldu ve merhum efsane Diego Armando Maradona'nın elinde bulunan önceki rekoru (8 asist) aştı.

Dünya Kupası
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Arjantin
ARG
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BLN

Messi, çeyrek final maçında, rakibi Kolombiya ya da İsviçre olacak olan karşılaşmada asist sayısını artırabilir.

Messi, 21 golle turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu konumunda; bu gollerin 8'ini bu yılki turnuvada attı.

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