Maradona'nın oğlu: Messi, Dünya Kupası'nı 10 kez kazansa bile tarihin en iyisi olamaz

Bu gece oynanacak 2026 Dünya Kupası finali öncesinde, merhum Arjantin efsanesinin oğlu Diego Maradona Jr., her zaman en çok tartışılan konu hakkında kesin bir görüş bildirdi ve merhum babası ile Lionel Messi arasında yapılacak herhangi bir karşılaştırmanın hiçbir şekilde geçerli olmadığını vurguladı.

Arjantin milli takımının mevcut temel güçlü yanlarından bahsederken, Maradona Jr., takımı üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline taşıyan takım ruhuna dikkat çekti.

Football Italia sitesinin aktardığına göre, “Bu şüphesiz harika bir takım ve kaptanı tam konsantrasyonundayken fark yaratıyor” dedi.

Maradona, sözlerine şöyle devam etti: “Güçlü karakterleri, özverileri ve kazanma arzusu sayesinde finale kadar ilerlediler. Bu, Messi’nin tam olarak ne kadar katkı sağladığına bakılmaksızın geçerli; tabii ki turnuva boyunca kesinlikle kilit bir rol oynadı.”

Bununla birlikte, turnuvanın medya haberlerini domine eden Diego Maradona ile Lionel Messi arasındaki sürekli karşılaştırmalar sorulduğunda, Maradona'nın oğlu bu tartışmayı tamamen reddetmekten çekinmedi.

O, “Tüm saygımla söylüyorum, böyle bir karşılaştırma yapan kişi son derece aptaldır” diye vurguladı.

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Ve şöyle devam etti: “Birincisi, Messi’nin kendisi bile bu karşılaştırmanın uygun olmadığını kabul etti çünkü Diego bir numara. İkincisi, futbol bir spor olarak kökten değişti. Her şeyin sahada pratik olarak izin verildiği bir dönemde – tekmeler, yumruklar ve şiddetli müdahaleler – rekabet eden bir oyuncuyu, rakibin ayağına basit bir adım atmanın bile penaltı olarak değerlendirilebildiği bir dönemde oynayan bir futbolcuyla nasıl karşılaştırabilirsiniz? Üçüncüsü, uzaylıları insanlarla basitçe karşılaştıramazsınız.”

Bu gece Messi, Dünya Kupası’nda arka arkaya iki şampiyonluk kazanma gibi tarihi bir fırsat için sahaya çıkacak; bu, 1986’daki zaferinden sonra efsane Diego Maradona’nın bile başaramadığı bir başarı.

Ancak oğluna göre, bu eşi benzeri görülmemiş başarı, gerçekleşse bile bu iki efsane arasındaki tarihsel sıralamayı değiştirmeyecek.

Maradona'nın oğlu, Messi'nin üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmasının "onu ülke için daha önemli bir figür haline getireceğini, ancak bu karşılaştırma bağlamında 10 kez Dünya Kupası'nı kazansa bile bunun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini" söyleyerek sözlerini tamamladı.

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