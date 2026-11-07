Barcelona orta saha oyuncusu Fermin Lopez, Katalan kulübünün formasıyla Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın gol rakamını yakalamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi; ancak aynı zamanda kendisini futbol tarihinin en önemli oyuncularından biriyle kıyaslamayı reddettiğini vurguladı.

Fermin, "Mundo Deportivo" gazetesine yaptığı açıklamalarda, Barcelona'nın A takımıyla 38 gole ulaştığını, bunun da Maradona'nın kulüple attığı gol sayısının aynısı olduğunu belirterek şunları ekledi: "Kendimi Maradona gibi bir oyuncuyla kıyaslayamam, her oyuncunun kendi yolu vardır; ama onun gibi bir oyuncunun gol sayısını yakalayabilmekten çok mutluyum. Daha fazlasını atmayı umuyorum."

23 yaşındaki Fermin, 150 maça çıktığı Barcelona A takımıyla 38 gol ve 36 asiste sahip; yarın akşam, pazar günü oynanacak Atletico Madrid karşılaşmasında ise İspanya La Liga'daki 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Fermin, gol oranının sırrını açıkladı

Bu oranla rakip kaleye ulaşabilmesinin nedeni hakkında Fermin, hücum anlayışının küçük yaşlardan beri sahadaki karakterinin doğasından kaynaklandığını açıkladı.

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Şöyle konuştu: "En önemli özelliğim çok direkt oynamam; küçüklüğümden beri bu özelliklere ve beni daima öne, kaleye doğru iten, gol atmayı ve fırsat üretmeyi düşündüren bu zihniyete sahibim."

Ve ekledi: "Bu içimde var olan bir şey ve zamanla onu geliştirmeye devam ediyorum; ama tek bir özellik seçmem gerekirse direkt bir oyuncu olduğumu söylerim."

36 asiste sahip olmasına rağmen Fermin, gol atmanın yine de tercihi olduğunu şu sözlerle vurguladı: "Açıkçası gol atmayı tercih ederim. Sonuçta asist yapmak da takıma yardımcı olur, çünkü takım arkadaşlarının gol atmasını sağlıyorsun ve takım için bir şey ürettiğin için sana mutluluk hissi veriyor; ama ben golleri tercih ederim."

7 asist ve 6 gol: Fermin hedefini açıklamayı reddetti

Bu sezonki rakamları hakkında Fermin, 6 gol attığına ve 7 asist yaptığına dikkat çekti; ancak sezon sonunda ulaşmayı hedeflediği rakamı açıklamayı reddetti.

Şöyle dedi: "Uğursuzluk getirmesin diye söylemek istemiyorum."

Kendine sayısal bir hedef koyup koymadığı yeniden sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Evet, kendime bir hedef koymaya çalışıyorum; ama açıkçası çok fazla baskı olmadan."

Fermin: Lamine Yamal en iyisi, birbirimizi yüzde 100 tanıyoruz

Fermin, takım arkadaşı Lamine Yamal'la olan özel ilişkisinden söz etti. Lamine, son zamanlarda orta saha oyuncusunun yanında oynarken kendisine açtığı alanlar ve aralarındaki büyük uyum sayesinde hissettiği rahatlıktan övgüyle bahsetmişti.

Fermin şöyle dedi: "Bu benim için çok şey ifade ediyor, çünkü benim için o en iyisi ve bir oyuncunun benimle rahat hissetmesi, aramızda bu ilişkinin ve bu bağın olması hem benim hem de takım için önemli bir şey."

Barcelonalı oyuncu, Lamine ile ilişkisinin çocukluk yıllarına dayandığını ve sahadaki büyük uyumlarının da bunu açıkladığını belirtti.

Şunları söyledi: "Lamine'yi küçüklüğümüzden beri tanıyorum ve sahanın dışında bir arkadaşın olduğunda bu ilişki de oluşuyor; sahanın içinde de işler kolaylaşıyor. Onu tamamen tanıyorsun ve sanırım ben ve o birbirimizi yüzde 100 tanıyoruz."

Fermin, Lamine Yamal ile ortaklığına ilişkin sözlerini şöyle tamamladı: "Sahada yapmaya çalıştığımız şey bu ve onunla oynamaktan çok mutluyum, çünkü gerçekten en iyisi o."