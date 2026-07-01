Maradona’nın eli ve yüzyılın golü… Meksika Stadyumu’ndaki anılar İngiltere’de dehşet uyandırıyor

İngiltere milli takımının taraftarları, 2026 Dünya Kupası’nda Meksika ile oynayacakları maç öncesinde endişeli bir dönem yaşıyor; bunun nedeni sadece “Üç Aslanlar”ın dalgalanan performansı değil, aynı zamanda bu beklenen karşılaşmanın oynanacağı stadyumla ilgili kötü anılar da.

İngiltere milli takımı, bugün Çarşamba günü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup etmesinin ardından, önümüzdeki Pazartesi sabahı 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Azteka Stadyumu'nda Meksika ile karşılaşacak.

"Bleacher Report" ağına göre, bu maç, İngiltere milli takımının yaklaşık 40 yıl sonra, yani Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez Azteka Stadyumu'nda oynayacağı maç olacak.

O turnuvada, “Üç Aslanlar” Dünya Kupası çeyrek finalinde Azteca Stadyumu’nda Arjantin milli takımıyla karşı karşıya gelmiş ve maç, efsane Diego Armando Maradona’nın takım arkadaşlarının 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Maçta Maradona, Dünya Kupası tarihinde iki tarihi gol attı; ilki 51. dakikada eliyle attığı gol, ikincisi ise 55. dakikada İngiltere milli takımından 5 oyuncuyu geçerek attığı ve daha sonra 20. yüzyılın en iyi golü seçilen gol oldu.

Gary Lineker’in daha sonra, tam olarak 81. dakikada İngiltere milli takımı adına bir gol attığı doğru, ancak bu, maçı çevirip Dünya Kupası yarı finaline yükselmek için yeterli olmadı.