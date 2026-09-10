Maradona mı? Cezayirli yıldız adını Ballon d'Or listesine nasıl yazdırdı?

Alman ekibi Bayer Leverkusen'in 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu İbrahim Maza, Cezayir'de Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'ya atıfla "Mazadona" lakabıyla tanınıyor. Maza kısa süre önce, genç yılın yeteneği kategorisinde Ballon d'Or'a ilk kez aday gösterildi.

Maza, Fransız "France Football" dergisinin verdiği ödüle aday gösterilen 10 isim arasında, Manchester City'nin yeni yıldızı Faslı millî oyuncu Ayoub Bouaddi ile birlikte yer aldı.

Ballon d'Or'un resmî sitesininhaberine göre Maza, 24 Kasım 2005'te Berlin'de, doktor olarak çalışan Cezayirli bir baba ile kreş müdiresi olarak çalışan Vietnamlı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi; anne ve babası Köln şehrinde okurken tanışmıştı.

Maza kariyerine Reinickendorfer Füchse akademisinde başladı, ardından 2018 yılında, 12 yaşındayken Hertha Berlin'e transfer oldu ve burada genç sporcular için bir okula kaydoldu.

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Maza sabah sekizden ona kadar antrenman yapıyor, ardından akşam beş buçuktan sekize kadar tekrar antrenmanlara dönüyordu; babası ise oğlunun kötü performans sergilediği maçların ardından ekstra antrenmanlar ekliyordu.

Cezayirli yıldız o dönem hakkında şunları söyledi: "Sabah sekizden akşam sekize kadar oyalanmaya vakit yoktu ve günün sonunda bitkin düşüyordun." Bu rutinin kendisine sakinlik ve disiplin kazandırdığını düşünüyor.

Maza, 2023 yılında 17 yaşındayken A takımla profesyonel düzeyde sahne almadan önce Hertha Berlin'de 7 sezon geçirdi ve 51 maçta 9 gol kaydetti.

Dünya çapına yükseliş

Cezayirli oyuncu 2025 yılında Bayer Leverkusen'e transfer oldu ve Eylül 2026'ya kadar 45 maçta 5 gol kaydetti. En parlak anlarından biri, Şampiyonlar Ligi'nde Etihad Stadyumu'nda Manchester City'ye karşı kazanılan (2-0) galibiyette Patrik Schick'in golünü hazırlamasıydı.

Leverkusen, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Atletico Madrid'in Maza için yaptığı teklifi reddetti. Teknik direktörü Kasper Hjulmand ise oyuncunun potansiyelini övgüyle andı ve şöyle konuştu: "Olağanüstü bir oyuncu ve parlak bir gelecek. Kendisinden çok şey istenen, buna 'teşekkürler' diye karşılık veren, sonra her gün çalışan ve hızla öğrenen olağanüstü biri."

Leverkusen'in sportif direktörü Simon Rolfes de Maza'nın sürekli gelişme ve daha iyi olma isteğini övdü.

Almanya'da iki kardeşiyle birlikte doğup büyümüş olmasına rağmen Maza, anne ve babasının köklerine bağlılığını korudu; yazları Cezayir'in banliyölerinde, kışları ise Vietnam'da geçiriyordu. Temel olarak Almanca konuşuyor, annesiyle Vietnamca, babasıyla ise Arapça konuşuyor.

Sportif vatandaşlık değişikliği

Maza, 2022 ile 2024 yılları arasında Almanya millî takımlarını yaş kategorilerinde temsil etti, ardından 2024 yılının sonunda Cezayir'i temsil etmek için sportif vatandaşlığını değiştirdi.

Cezayir millî takımıyla 21 maça çıktı ve bu maçlarda ikisi de 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda gelen 2 gol kaydetti.

Maza'nın çocukluktaki hayali, Manchester City'nin eski yıldızı hemşehrisi Riyad Mahrez'in yanında oynamaktı. Bu konuda şöyle dedi: "Onu televizyonda izler ve onunla oynamayı hayal ederdim." Bu hayali fiilen gerçekleşmiş oldu.

Maza ayrıca 2026 Dünya Kupası'nda yer aldı ve 4 maç oynadı. Bu deneyimi hakkında şunları söyledi: "Sadece katılmak bile unutulmaz bir deneyim."

Sezonun yeteneği ödülüne aday gösterildikten sonra Maza, anne ve babasından öğrendiklerine uygun olarak dengesini korumaya çalışıyor ve bu konuda şöyle konuştu: "Bazen ışık faydalı ve motive edici oluyor, ancak ben ona iki ayağım yere basarak yaklaşıyorum."

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