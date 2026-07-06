Maradona ile ilgili... Bellingham, attığı iki golle ilgili ilginç bir “çelişki”yi ortaya koyuyor

İngiliz futbolcu Jude Bellingham, milli takımının Meksika’ya karşı kazandığı zaferin, “Üç Siyah” formasıyla en gurur duyduğu an olduğunu söyledi ve ülkesindeki taraftarlara, patronlarına ve öğretmenlerine ertesi gün izin alacaklarını bildirmeleri çağrısında bulundu.

Bellingham, Pazartesi günü sabaha karşı Azteka Stadyumu'nda oynanan Dünya Kupası son 16 turu maçında iki gol atarak İngiltere'nin Meksika'yı 3-2 mağlup etmesine öncülük etti.

ESPN tarafından yayınlanan açıklamalarında Bellingham, “Bugün hissettiğim kadar bir grup oyuncuya, bir milli takıma ya da bütün bir ulusa karşı gurur duymamıştım” dedi.

"Bu, bütün bir ülkeyi temsil eden bir performanstı. Bütün hafta boyunca ülkenin tamamının arkamızda olduğunu hissettim. İngiltere milli takımındaki kariyerimin şimdiye kadarki en güzel gecesini yaşadım" diye ekledi.

İngiltere milli takımının 1986 Dünya Kupası’ndaki “hatayı telafi etmek” için birkaç maç daha oynaması gerektiğini belirten Bellingham, maçtaki iki golünün de 40 yıl önce Maradona’nın ünlü ikilisini attığı sahanın aynı tarafında geldiğine dikkat çekti.

"Patronlarınıza mesaj gönderin ve onlara işe gitmeyeceğinizi söyleyin, bu kadar basit. 7 yaşımdan beri İngiltere Milli Takımı'nı destekliyorum. 2010 Dünya Kupası'nın izlediğim ilk Dünya Kupası olduğunu hatırlıyorum ve elbette son yıllarda daha güzel anlar yaşadık," dedi.

"Çocuklar, okula gitmeyin; ebeveynler, işe gitmeyin. Gününüzün tadını çıkarın. Arkadaşlarınızla vakit geçirin, mümkünse bir kez daha bara gidin ve eğlenin, çünkü böyle geceler pek sık tekrarlanmaz" diye devam etti.

“Diğer tüm oyuncular gibi benim de üstlendiğim baskının tam olarak farkındayım” diye vurguladı.

“Her oyuncunun sahada rolüne göre farklı bir sorumluluğu vardır ve ben takıma ne katabileceğimi biliyorum. Ancak kadromuzda 26 oyuncu var ve her biri bu gece benim yaptığımın aynısını yapabilir, bundan tamamen eminim. Umarım böyle bir galibiyet, onlara kendi yeteneklerine olan inancı da aşılar” diye ekledi.

"Hiçbir rakipten korkmamalıyız. İyi bir takım olduğumuzu anlamak için 40, 50 ya da 60 dakika beklememeliyiz. Bu yüzden bu galibiyetin takımda bu inancı aşılamasını umuyorum, çünkü oyuncularımız kendilerine karşı bu güveni hissetmeyi hak ediyorlar" diye sözlerini tamamladı.