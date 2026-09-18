Maradona davasını altüst eden şok tanıklık: Kalbi sağlamdı ve 12 saat boyunca can çekişmedi!

Futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümüne ilişkin yüzyılın davasında dengeler değişti. Arjantinli yıldızın uzun süren bir can çekişme yaşadığına dair iddia makamının anlatısını yıkan çarpıcı bir tıbbi tanıklık, kalbinin "tamamen normal" olduğunu ve ölümünün önceden tahmin edilemeyecek ani bir olayın sonucu olduğunu doğruladı.

Dünya kamuoyunu meşgul eden davada dramatik bir gelişmede, Maradona'nın tıbbi ekibinden yedi kişi olası kastla adam öldürme suçlamasıyla yargılanıyor. Bu suçlama, söz konusu kişilerin eylemlerinin ya da ihmallerinin "10 numara"nın ölümüne yol açabileceğini bildiklerine ve ölümcül sonu öngörebilecek durumda olduklarına dayanıyor.

Ancak San Isidro mahkemesinde ifade veren kardiyolog Ricardo Iglesias ağır bir sürprize imza attı. "France 24"ün aktardığı ifadesinde şöyle konuştu: "Maradona kalp ritminin düzensizliği nedeniyle akut bir olay yaşadı ve bu yüzden hayatını kaybetti. Ani akut olaylar öngörülemez ve bu türden bir sonu haber veren herhangi bir belirti yoktu."

Iglesias'ın ifadesi, önceki oturumlarda Maradona'nın tedavi edilmeyen bir kalp yetmezliği sonucu saatlerce süren uzun bir acı ve can çekişme yaşadığını doğrulayan iddia makamı uzmanlarının raporuyla doğrudan çelişti.

Doktor tartışmayı şu sözlerle noktaladı: "Kalp tamamen normal, uzun süren bir can çekişme durumunun varlığını destekleyen herhangi bir kanıt bulamıyorum." Iglesias, Maradona'nın ölümünden önce 12 saat boyunca can çektiği anlatısını da reddetti.

Iglesias, futbol efsanesinin 2020 yılında aktif herhangi bir kalp hastalığı bulunmadığını açıkladı. 2000 yılında geçirdiği kalp krizine yol açan uyuşturucu kullanımını bıraktıktan sonra kalbinin "tam bir iyileşme" sağladığını belirtti.

Maradona'nın Buenos Aires'in kuzeyindeki Tigre bölgesinde bir evde 25 Kasım 2020'de 60 yaşındayken, baş bölgesinden geçirdiği bir ameliyatın ardından akut akciğer ödemiyle bağlantılı kalp-solunum durması sonucu hayatını kaybettiği tartışmalı evde bakıma gelince;

Iglesias sorumluluğu "ön ödemeli sağlık şirketi"ne yükledi ve özellikle Maradona hastaneden çıkarken kendisine herhangi bir kalp tedavisi reçete edilmediği için tedavi eden ekibin davranışlarının mantıklı olduğunu değerlendirdi.

Savunma tarafını destekleyen tek ifade bu değildi. Ana sanık, beyin cerrahı Leopoldo Luque'nin savunmasının çağırdığı klinik hekim José Antonio Maya da benzer bir ifade verdi.

Maya şunları söyledi: "Maradona birçok cerrahi operasyon geçirdi ve her operasyondan önce kendisine, anestezi riskinin ASA 2 (orta) düzeyinde olduğunu belirleyen kardiyak değerlendirmeler yapıldı. Kardiyak açıdan riskli bir hasta değildi."

Nisan ayında San Isidro şehrinde başlayan uzun soluklu dava, son ve belirleyici aşamasına giriyor. Aralarında doktorlar, hemşireler ve bir psikiyatrın bulunduğu yedi sanık 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya; hepsi masum olduklarını savunuyor.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz



Davada ilgili 13 tarafın esas savunmalarının önümüzdeki 8 Ekim'de başlaması planlanıyor. Altı iddia makamı ve yedi savunma tarafına bölünen taraflar için tarihteki en dikkat çekici spor davalarından birine perde inmeden önce geriye az sayıda tanık kaldı.