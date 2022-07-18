Arjantinli efsane, futbol tarihinin en güzel golünü en rezil golünden birkaç dakika sonra atmasıyla özetlenebilir.

Diego Maradona bir keresinde kalıcı şöhretinin 'Tanrı'nın Eli'ne çok şey borçlu olduğunu söylemişti.

Otobiyografisinde "Bu gol futbol tarihinin bir parçası oldu" diye yazdı ve ekledi:

"Bugün dışarıda hâlâ 'Maradona' forması giyen 10 yaşında çocuklar var.

"Ve bu tür bir delilik ancak tek bir gol ile açıklanabilir.

"Ya da belki iki..."

Gerçekten de Maradona'nın 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'in İngiltere'yi 2-1 mağlup ettiği maçta attığı ilk golü hemen ikincisinden bahsetmeden tartışmak mümkün değil.

İki gol de birbirine bağlıdır ve oyunun muhtemelen görebileceği en kutuplaştırıcı kişiliğin yaratıcılığının mükemmel bir şekilde zıt örnekleridir.

Maradona, başlı başına sorunlu bir dehaydı, kendisini kaldıramayacağı bir şöhret düzeyiyle lanetleyen bir armağanla kutsanmış bir adamdı.

Bugün oynuyor olsaydı, şüphesiz hakemlerden ve muhtemelen kendisinden daha fazla korumadan faydalanırdı.

İngiltere'nin eski millî oyuncusu John Barnes, GOAL'e verdiği demeçte şunları söyledi:

“Çağımızda futbolcular ihtiyaç duydukları desteği alamadılar.

"Yani, o zamanlar Maradona gibi biraz çılgın olarak kabul edilen birçok oyuncunuz vardı.

"Ancak şimdi, modern oyunun doğasında var olan destek ve disiplinle artık böyle oyuncuları bulamayacağınızı düşünüyorum."

Artık 'Tanrı'nın Eli' gibi goller de atamıyorsunuz. VAR olsaydı Maradona'nın İngiltere'ye karşı attığı gol geçersiz sayılacaktı.

22 Haziran 1986'da Mexico City'deki Azteca Stadyumu'nda bugün ortalama bir üst düzey maçında olacağı kadar çok kamera yoktu, ancak gerçek zamanlı olarak izleyenlerin çoğunun Maradona'nın kamerasını kullandığı açıktı.

Barnes, "Hepimiz gördük" dedi.

"Hepimiz yedek kulübesindeydik - oyuncular, antrenörler, teknik direktör - hepimiz bunu gördük. Hepimiz onun topa sahip olduğunu biliyorduk, bu yüzden hakemin bunu görmediğine inanamadık."

Getty/GOAL

Maçın hakemi Ali Bin Nasser, Maradona'nın sol elini kullandığını fark etmediği için asla kendini suçlamadı. Tunuslu yetkili, her zaman yan hakem Bogdan Dochev tarafından hayal kırıklığına uğratıldığı konusunda ısrar etti.

Bin Nasser, 2001'de Olé'ye yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Maça bakarsanız, Dochev'in daha iyi bir konumda olduğunu görebilirsiniz.

"Şüphelerim vardı ama yan hakemin orta çizgiye doğru koştuğunu görünce golü verdim çünkü FIFA'nın kurallarına uymak zorundaydım [daha iyi bir bakış açısına sahip hakemin kararı öncelikli olmalı]."

Aslında maçı izleyenler de ne olduğundan tam emin değildi. BBC için maçı izleyen yorumcu Barry Davies, ilk olarak İngiltere oyuncularının ofsayt için itiraz ettiğini düşünmüştü.

Yine de Terry Fenwick elle oynamayı net bir şekilde görmüştü ve Bin Nasser'a itiraz etmek için orta çizgiye kadar koştu. Glenn Hoddle ise gözle görülür şekilde öfkelenerek Arjantinli defans oyuncusu Oscar Ruggeri'yi şaşırtmıştı.

Ruggeri, GOAL'e verdiği demeçte şunları söyledi:

"Tam tersi olduğunu bir düşünün. Bugün hâlâ hakemi kovalıyor olurduk!

"Ama bazıları bizim gibi muhtemelen Diego'nun kaleciyi kafasıyla mağlup ettiğini düşündü. Diego bize kafa vuruşu olduğunu bile söyledi! Golü kutlaması dahiceydi.

"Gerideki ben ve Tata (Jose Luis Brown) sahanın diğer ucundaki golleri kutlama lüksüne sahip değildik çünkü bu, çılgın sıcaklıkta 80 metrelik bir koşu anlamına geliyordu.

"Ama Diego diğer oyunculara, 'Kutla, sarıl bana!' dedi."

Gerçekten de Maradona, kendi takım arkadaşlarından birinin böyle bariz bir faul karşısındaki şaşkın tepkisinin golün iptal edilmesine neden olabileceğinden endişeliydi.

Efsane 10 numara, 'Touched by God'a şunları söylemişti:

"Checho (Sergio Batista) geldi ve bana 'Elinle vurdun değil mi? Elini kullandın mı?' diye sordu.

"Ve ben de 'Kapat çeneni ve kutlamaya devam et' diye cevap verdim. Golü kabul etmeyeceklerinden korktuk ama verdiler."

Maradona, o günkü koşullar nedeniyle muhtemelen pişmanlık duymadı. Çeyrek final, Arjantin ve İngiltere'nin Güney Atlantik'teki iki İngiliz kontrolündeki bölge için savaştığı Falkland Savaşı'ndan sadece dört yıl sonra oynandı.

Arjantin kaptanı oyunun "sadece futbolla ilgili" olduğu konusunda ısrar etmişti, ancak hem Arjantinli forvet Jorge Valdano hem de İngiliz mevkidaşı Gary Lineker daha sonra her iki oyuncunun da sert siyasi zemini görmezden gelmelerinin imkânsız olduğunu kabul etti.

Getty/GOAL

Maradona, Asif Kapadia'nın Arjantin'in kariyeri hakkındaki belgeselinde İngiltere'yi yenmenin las Malvinas'ın kaybı için güzel bir duygu ve İngilizlere karşı bir tür sembolik intikam olduğunu itiraf etti.

Ayrıca 'Tanrı'nın Eli' hakkında hiçbir utanç duymadığını da söyledi.

Maradona, 'La Noche del 10' adlı televizyon programında şu yorumu yaptı:

"Onlara 'Hırsızdan çalanların 100 yıl af hakkı vardır' dedim. İngilizler bize çok şey yaptı..."

Golün siyasallaşması, geçen yıl Maradona belgeselinin galasına katılma davetini bile geri çeviren Shilton'ı üzdü.

Futbol tarihindeki en unutulmaz hile eylemine sonsuza kadar bağlı kalacağı gerçeği konusunda inanılmaz derecede acı çekiyor, çünkü öncelikle Maradona'dan hiçbir zaman özür almadı.

Shilton, The Guardian'a verdiği demeçte, "Maçta 30 yılın ardından gerçekten gurur duyduğum birkaç şey var" dedi ve ekledi:

"Profesyonel futboldaki en çekişmeli maçlar, benim uzun ömrümü gösteriyor.

Shilton, İngiltere adına 125 maçta galibiyet gördü. Ayrıca Fransız kaleci Fabien Barthez ile birlikte uluslararası futboldaki en fazla clean sheet rekoruna sahip.

"Bay Maradona olmasaydı, bu benim rekorum olacaktı...

"O elle oynamayı durdurmak için elimden gelen her şeyi yaptım ve ünlü fotoğraf topa, onun kafasından daha yakın olduğumu gösteriyor. Bu yüzden eliyle yumruk attı.

"Her zaman, 'Oh, seni geçti' diyen insanlar oluyor. Beni geçemedi. Aldattı."

Shilton, Maradona'nın sadece üç dakika sonra neredeyse tüm takımı çalımlayarak harika ikinci golünü attığında İngiltere oyuncularının şokta olduğunu iddia etti.

Getty/GOAL

"Yapabileceklerinin tipik bir örneğiydi.

"Ama olanlardan sonra aklımız yerinde değildi. Böyle büyük bir maçta birinin hile yaptığını anladığınızda mideniz bulanır.

"Yani, bundan sonra savunmamıza pek konsantre olamadık... Ama ondan hiçbir şey alamazsınız. Maradona yapabileceğini yaptı."

Bu arada Barnes, Maradona'nın ikinci golünün ilkinden hiçbir şekilde etkilenmediğini savunuyor.

Eski Liverpoollu, "Hepimiz uluslararası futbolculardık, hepimiz uzun süredir profesyonel futbol oynuyorduk, bu yüzden bariz ofsaytlar, fauller veya her neyse gollere izin verilmemesi gereken lig maçlarında birçok adaletsizlik gördük" dedi ve şöyle devam etti:

"Dolayısıyla profesyonel futbolcuların elle oynama karşısında şaşırdıklarını iddia etmeleri beni şoke etti. Bunun, ikinci golle alakası olduğunu söylemek saçmalık.

"Bizi bu şekilde etkilediğine inanmıyorum. Evet, bir adaletsizlik hissi vardı. Ama performansımızı etkilemedi."

Maçın bitmesine 16 dakika kala maçı değiştiren Barnes'ı kesinlikle etkilemedi.

Zamanın Watford oyuncusu, sol kanattan yaptığı harika orta ile Lineker'i golle buluşturdu.

Doğal olarak, İngiltere'nin beraberliğe bu kadar yaklaşmış olması, sadece hayal kırıklıklarına katkıda bulundu.

Terry Butcher, Gary Stevens ve Kenny Sansom, daha sonra doping odasında idrar örnekleri vermek üzere çağrıldıklarında Maradona ile karşı karşıya gelirken Teknik Direktör Bobby Robson, hakemden yakındı.

Butcher, Daily Record'a şunları söyledi:

“İçeri girdi ve görmek istediğimiz son kişiydi. O İngilizce bilmiyordu, ben de İspanyolca bilmiyordum ama ona kafasını mı yoksa elini mi kullandığını sorduğumda başını işaret etti.

"Belki de küçük bir oda olduğu ve bizden korktuğu için böyle dedi. Üç İngiliz vardı ve biz çok mutlu değildik! Muhtemelen güvenli seçeneği seçti ama bu beni daha da sinirlendirdi.

"Eğer içeri girip 'Elimle attım ve özür dilerim' deseydi, muhtemelen 20'den ziyade ona dört ya da beş kez vurmak isterdim.

"Ama maçtan sonra tekrar o odada olmak için birkaç bin sterlin verirdim..."

Getty/GOAL

Ancak Barnes'ın Maradona'ya karşı hiçbir kötü niyeti yok.

"Maradona'yı suçlamıyorum" diye ısrar ediyor ve ekliyor:

"Hakemi ve hakemleri, görmedikleri için suçluyorum. Maradona'ya karşı hiçbir şeyim yok.

"Dünyanın en iyi oyuncusuydu. Yaptığı her şeyi izliyordum. Tabii ki maçı takip ediyor ve bizi destekliyordum.

"Ama onu ısınırken bile izledim. Dünyanın en iyi oyuncusunu - muhtemelen şimdiye kadarki en iyisini - izlemek heyecan vericiydi.

"Ve biliyorsun, ikinci golü fena değildi, değil mi? Sahanın yarısını koştu! Yani, bu görülecek bir şeydi.

"Ayrıca, diğer oyuncuların bunu denemediğini görmedik değil. Hepimiz Michael Owen ve Paul Scholes'un bu şekilde gol atmaya çalıştığını gördük.

"Maradona kadar zeki olmadıkları için yanlarına bile yaklaşamadılar. O çeyrek final tamamen Maradona ile ilgiliydi."

Valdano'nun daha sonra belirttiği gibi, takım arkadaşının çılgınca zıt niteliklere sahip iki golü, maça muhtemelen hak etmediği efsanevi bir statü kazandırdı.

İyi ya da kötü, maç aynı zamanda Maradona'yı süperstarlığa itti ve onu, oyunun en çekici anti-kahramanı yaptı.

'Tanrı'nın Eli'ne izin verilmemeli miydi? Kesinlikle. Ancak, futbolun en bölücü figürünün, tarihin en rezil golünü sadece dört dakika sonra en güzeliyle takip eden mükemmel şiiri inkar edilemez.

Maradona'nın formasını 7,1 milyon sterlin'e (9 milyon dolar) satın alan Hodge, "Daha önce hiç daha iyi bir gol görmemiştim ve bu gerçekleştiğinde sahada olmak benim için bir ayrıcalıktı" dedi.

"Çocuklarınıza ve torunlarınıza, 'Şuradaki adama bakın, ona karşı iki kez oynadım ve size şunu söyleyeyim... o harikaydı!' diyorsunuz."

Maradona hikâyesinde o gün Mexico City'de olanlardan çok daha fazlası var ama bu gol, onun karakterini mükemmel bir şekilde yansıtıyor.

O kesinlikle unutulmayacak.

Vefatından sonra bile İngiliz magazin basını onu "kötü adam" ve "hileci" olarak nitelendirdi, Daily Star bile "VAR en çok ihtiyacımız olduğunda neredeydi?" diye sordu. Futbol dünyasının diğer tarafı ise efsanenin yasını tutuyordu.

Ve bu düzeyde bir kutuplaşma, bu tür bir delilik, yalnızca bir gol ile değil, yalnızca iki gol ile açıklanabilir.