Manuel Ugarte, görünüşe göre ciddi bir sakatlık geçirdi. Uruguaylı oyuncu, İspanya ile oynanan Dünya Kupası maçında dizini kötü bir şekilde yere çarptı ve sedyeyle sahadan taşınmak zorunda kaldı. Çapraz bağ sakatlığı korkusu var.

25 yaşındaki Ugarte için olay, ilk yarı bitmeden hemen önce yaşandı. Manchester United'ın orta saha oyuncusu topa doğru sprint attı ve sol bacağını çimlere bastırdıktan hemen sonra bir sorun olduğunu hissetti.

Ugarte yere yığıldı ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu. Sonunda sedyeyle sahadan taşındı ve yerine Nicolás de la Cruz girdi.

Maç hemen durdurulmadı ve Ugarte yerdeyken İspanya, Álex Baena'nın şutunun hatalı bir müdahale yapan Fernando Muslera'nın ellerinden kayıp gitmesiyle golü buldu.

O anda İspanya da sahada on kişiyle oynuyordu. Mikel Oyarzabal, yaralanma tedavisi gördükten sonra kenarda bekliyordu.