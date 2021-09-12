Manuel Neuer'i geçen Ersin Destanoğlu gözünü zirveye dikti

Beşiktaş'ın bu sezon henüz kalesinde gol görmeyen genç kalecisi yüksek performansıyla dikkat çekiyor.

Süper Lig'in ilk dört haftasında kalesini gole kapatan Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu takımının geçtiğimiz sezondaki şampiyonluğunda olduğu gibi bu sezonki zirve yürüyüşünde de önemli bir rol oynarken, büyük bir başarıya imza attı. Ersin'in ceza sahası dışındaki müdahaleleri de dikkat çeken bir detay olarak öne çıktı.

Opta'nın verilerine göre ligin ilk dört haftasında takımının savunma çizgisini önde kurmasının da etkisiyle ceza sahası dışında bir stoper gibi rol alıp, dört atağı kesen Ersin, Süper Lig'de ceza sahası dışında en fazla atak sonlandıran kaleci oldu. 20 yaşındaki kaleci bu istatistiğiyle Avrupa'nın büyük liglerindeki kalecilerle de yarışmayı başardı.

Osasuna'nın İspanyol kalecisi Sergio Herrera üç maçta altı kez, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın Portekizli kalecisi Jose Sa ve Brentford'un Arjantinli kalecisi David Raya dört maçta altışar kez ceza sahası dışında atak sonlandırarak, beş büyük ve Süper Lig'i kapsayan altı ligde bu istatistikte ilk sıraları aldı.

Geçen sezon zirvede Neuer vardı

Beşiktaş'ın hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geleceği Borussia Dortmund'un kalecisi Gregor Kobel de dört maçta beş kez ceza sahası dışında atak sonlandırırken, Ersin'in bu alandaki gelişimi de dikkat çekti. Bu sezon maç başına ortalama bir kez ceza sahası dışında atak sonlandıran Ersin, geçen sezon bunu 35 maçta 19 kez başarmış ve ligde Günay Güvenç'in ardından ikinci sırada yer almıştı.

Geride bıraktığımız sezonda Avrupa'nın beş büyük liginde bunu en fazla başaran kaleci ise 33 maçta 31 kez ceza sahası dışında atak sonlandıran Manuel Neuer olmuştu. Neuer yeni sezonunda dört haftanın geride kaldığı Bundesliga'da bu sezon ise bunu bir kez başardı.

Kaleci Takım Maç C.S.D.M Sergio Herrera Osasuna 3 6 Jose Sa Wolverhampton 4 6 David Raya Brentford 4 6 Stole Dimitrievski Rayo Vallecano 4 5 Gregor Kobel Borussia Dortmund 4 5 Alisson Liverpool 3 4 Ersin Destanoğlu Beşiktaş 4 4 Robin Zentner Mainz 05 4 4 Alexander Nübel Monaco 5 4

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