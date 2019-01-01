Manuel Neuer: Mesut, saha dışında her zaman şanslı değildi

Manuel Neuer, 2018 yılında Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.

'in başarılı kalecisi Manuel Neuer, 2018 Dünya Kupası'nın ardından ırkçı söylemlere maruz kaldığı gerekçesiyle Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil ile ilgili "Onun isteği her zaman futbol oynamak ve keyif almaktı" ifadelerini kullandı.

Almanya Milli Takım kampında ırkçılığa karşı duran birkaç oyuncudan biri olan Neuer, Kicker'a yaptığı açıklamada Mesut Özil ile güzel yıllar geçirdiğini söyledi.

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33 yaşındaki file bekçisi "Mesut, saha dışında her zaman şanslı değildi" şeklinde konuştu.

Eleştirilerin işinin bir parçası olduğunu belirten Neuer "Frankfurt'a 5-1 mağlup olduğumuz maçın ardından, bir felaket yaşadığımızın farkındaydık. Sosyal medyada ve stadyumda maçın sonucuna göre pozitif veya negatif tepkiler alabiliyoruz. O gün de aldığımız sonuca göre çok da sert bir eleştiri aldığımızı düşünmüyorum" dedi.

Manuel Neuer ve Mesut Özil, milli takımın yanı sıra 2006-2008 yılları arasında 'de de takım arkadaşlığı yaptı.